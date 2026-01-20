Bất ngờ xu hướng lên ngôi giỏ quà Tết năm nay

TPO - Thị trường giỏ quà Tết Nguyên đán 2026 đang chứng kiến một chuyển dịch rõ nét: Từ những hộp bánh kẹo nhập khẩu quen thuộc sang các combo nông sản, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP có nguồn gốc rõ ràng.

Những ngày cận Tết, tại các cửa hàng OCOP và điểm bán đặc sản vùng miền ở Hà Nội, không khí mua sắm diễn ra nhộn nhịp từ sáng sớm. Trên các kệ trưng bày, từng giỏ quà nông sản được thiết kế chỉn chu, mộc mạc nhưng trang trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện một cửa hàng quà Tết trên đường Nguyễn Công Hoan cho biết, nếu vài năm trước giỏ quà Tết chủ yếu xoay quanh bánh kẹo, rượu ngoại thì mùa Tết 2026 ghi nhận sự lên ngôi của những sản phẩm xanh, có nguồn gốc rõ ràng. Đó là gạo ST25, cà phê rang mộc Tây Nguyên, chè Shan tuyết cổ thụ Hà Giang, mật ong rừng, mứt trái cây sấy tự nhiên, hạt điều - mắc ca, nước mắm truyền thống, yến sào, trà thảo mộc… Mỗi sản phẩm đều gắn với một vùng đất, một câu chuyện sản xuất, đồng thời phù hợp với xu hướng sống xanh, tiêu dùng bền vững.

“Người tiêu dùng ngày càng thận trọng khi chọn quà Tết. Thay vì mua theo thói quen, họ đọc kỹ nhãn mác, hỏi về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, chứng nhận OCOP và khả năng truy xuất nguồn gốc”, vị này cho hay.

Quà được đựng bằng giỏ đan thủ công thu hút khách hàng.

Chị Lê Thị Ánh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây, tôi thường mua giỏ bánh kẹo cho tiện, nhưng vài năm nay ưu tiên nông sản, đặc sản vùng miền. Biếu quà cho người thân hay đối tác, điều quan trọng nhất vẫn là sự an tâm, biết rõ sản phẩm này từ đâu, ai làm ra, có an toàn không”.

Theo đại diện một hợp tác xã OCOP, phân khúc giá từ 800.000 đến 2 triệu đồng/giỏ đang có sức mua tốt nhất, vừa đủ trang trọng để biếu tặng, vừa tránh cảm giác phô trương. Đáng chú ý, không ít khách hàng trẻ cũng chủ động lựa chọn quà Tết là nông sản. Một giỏ quà OCOP giống như mang cả một vùng quê Việt Nam đến nhà người nhận có câu chuyện, có bản sắc và dùng được thật. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sản phẩm OCOP không còn bán manh mún mà đã đi vào kênh quà biếu chuyên nghiệp.

Theo ghi nhận từ hệ thống phân phối, nhiều doanh nghiệp lớn đã chủ động đặt giỏ quà OCOP làm quà Tết cho cán bộ, đối tác, coi đây là một phần trong chiến lược trách nhiệm xã hội và xây dựng hình ảnh thương hiệu bền vững. Không ít đơn vị còn cá nhân hóa giỏ quà theo yêu cầu, lựa chọn sản phẩm theo các chủ đề như “sức khỏe”, “thuần tự nhiên”, “quà Tết xanh”, giúp giỏ quà không chỉ là món biếu mà còn trở thành thông điệp về lối sống và giá trị mà người tặng theo đuổi.

Đại diện một siêu thị tại Hà Nội đánh giá, dịp Tết Bính Ngọ 2026 người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu thắt chặt và thận trọng hơn. Hành vi mua sắm tập trung vào “mua đúng, mua đủ”, ưu tiên các sản phẩm có khuyến mãi tốt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng ngày càng chú trọng các sản phẩm tươi, sạch, rõ nguồn gốc cho bữa ăn hằng ngày cũng như các mâm cỗ truyền thống ngày Tết.