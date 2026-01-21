Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Công Thương lưu ý việc xuất khẩu gạo sang Indonesia

Xuân Phong
TPO - Trong bối cảnh thị trường gạo khu vực có nhiều điều chỉnh đáng chú ý, Bộ Công Thương vừa phát đi khuyến nghị quan trọng đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang Indonesia.

Theo Vụ Phát triển thị trường ngoài nước - Bộ Công Thương, Indonesia đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tự chủ lương thực. Sản lượng gạo nội địa năm 2025 được đánh giá đạt mức cao, tạo nền tảng để Indonesia rà soát lại nhu cầu nhập khẩu trong năm 2026. Đáng chú ý, khả năng không cấp hạn ngạch nhập khẩu gạo trong năm 2026 đang được xem xét, phản ánh xu hướng ưu tiên nguồn cung trong nước và kiểm soát chặt nhập khẩu nhằm bảo đảm an ninh lương thực.

Trước diễn biến này, Bộ Công Thương lưu ý doanh nghiệp Việt Nam không nên tiếp cận thị trường Indonesia theo tư duy ngắn hạn hay trông chờ vào các hợp đồng mang tính thời điểm. Thay vào đó, doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật quy định về nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật, bao bì, nhãn mác, cũng như tăng cường kết nối với Thương vụ Việt Nam tại Indonesia để kịp thời nắm bắt thông tin và được hỗ trợ khi cần thiết.

98-1733628390-66-1723366471-gao.jpg
Nhu cầu nhập khẩu gạo từ Indonesia giảm mạnh tác động đáng kể đến xuất khẩu gạo Việt Nam trong thời gian qua.

Khuyến nghị trên được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu gạo Việt Nam sang Indonesia đã có sự biến động rất mạnh trong hai năm gần đây. Năm 2024, Indonesia từng vươn lên trở thành một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, với khối lượng trên 1,1 triệu tấn, trị giá khoảng 680-750 triệu USD, góp phần quan trọng vào mức tăng kỷ lục của ngành gạo.

Tuy nhiên, sang năm 2025, nhập khẩu gạo của Indonesia giảm sâu khi nước này đẩy mạnh sản xuất trong nước và siết chặt chính sách nhập khẩu. Có thời điểm, lượng gạo Việt Nam xuất sang Indonesia giảm tới hơn 90% so với cùng kỳ, khiến thị trường này không còn giữ vai trò “đầu kéo” như năm trước.

Tính chung cả năm 2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo, thu về trên 4,1 tỷ USD. Dù vẫn duy trì quy mô lớn, song cả lượng và giá trị đều giảm so với năm 2024 do nhu cầu từ các thị trường truyền thống như Philippines và Indonesia suy yếu, trong khi cạnh tranh trong khu vực ngày càng gay gắt.

Bước sang năm 2026, nhịp xuất khẩu gạo trong nửa đầu tháng 1 chưa ghi nhận sự bứt phá rõ rệt. Hoạt động giao hàng sang Indonesia vẫn diễn ra nhưng ở mức thấp và mang tính chọn lọc, khi doanh nghiệp chờ tín hiệu chính sách rõ ràng hơn từ phía đối tác. Áp lực tồn kho từ cuối năm 2025 cũng khiến mặt bằng giá xuất khẩu chưa có nhiều dư địa tăng.

Xuân Phong
