Kinh tế

Google News

CyberPower bổ nhiệm NT&T Distribution làm Nhà phân phối chính thức giải pháp Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

P.V

CyberPower, thương hiệu hàng đầu thế giới, đứng thứ hai về thị phần tại thị trường bộ lưu điện (UPS) Bắc Mỹ* và đồng thời là đơn vị phát minh công nghệ GreenPower UPS™ – công nghệ giúp giảm mức tiêu thụ điện năng lên tới 93% – bổ nhiệm Công ty Cổ phần Phân phối NT&T trở thành Nhà phân phối chính thức của CyberPower tại Việt Nam.

image001-764.png

Thông qua hợp tác chiến lược này, CyberPower sẽ mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam với hệ sinh thái giải pháp quản lý nguồn điện và hạ tầng Trung tâm dữ liệu - Data Center toàn diện, bao gồm UPS 1 Pha và 3 Pha; thiết bị phân phối điện thông minh (PDU); tủ Rack; bộ Biến tần năng lượng mặt trời; hệ thống Quản lý Hạ tầng Trung tâm dữ liệu (DCIM); hệ thống quản lý Pin (BMS) cho Trung tâm dữ liệu và Viễn thông; cùng phần mềm quản lý UPS trên nền tảng điện toán đám mây.

image003-2402.png

CyberPower thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc CyberPower Việt Nam, bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ hợp tác này: “Chuyển đổi số tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi mục tiêu của Chính phủ phát triển 850MW công suất trung tâm dữ liệu vào năm 2030* nhằm phục vụ chính phủ điện tử, thanh toán số và nền kinh tế số. Thông qua hợp tác chiến lược với NT&T, nhà phân phối giải pháp giá trị gia tăng uy tín và am hiểu sâu thị trường Việt Nam, CyberPower có thể cung cấp các giải pháp quản lý nguồn điện và hạ tầng Trung tâm dữ liệu - Data Center toàn diện tại thị trường này.”

“Sự kết hợp giữa giải pháp & công nghệ toàn diện của CyberPower cùng đội ngũ bán hàng, tư vấn, dịch vụ hậu mãi giàu kinh nghiệm của NT&T sẽ giúp khách hàng trong các lĩnh vực Doanh nghiệp, cơ quan khối cơ quan Nhà nước, Ngân hàng – Tài chính, Viễn thông và các khu Công nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam.”

image005-6379.png

Cam kết về giải pháp và dịch vụ

Tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Quang Long, Tổng Giám đốc NT&T Distribution, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác này: “Chúng tôi rất vui mừng khi trở thành đối tác chiến lược chính thức của CyberPower, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của NT&T trong lĩnh vực phân phối CNTT và nâng cao năng lực đáp ứng những nhu cầu ngày càng phức tạp về Trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Việc bổ sung hệ sinh thái giải pháp quản lý nguồn điện và hạ tầng Trung tâm dữ liệu từ CyberPower sẽ giúp NT&T hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp ICT toàn diện – từ hạ tầng, thiết bị đến phần mềm và các giải pháp tích hợp, đồng thời tăng cường chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng nhằm mang lại giá trị tối ưu cho đối tác và khách hàng tại thị trường Việt Nam.”

image007-3266.png

CyberPower là nhà cung cấp giải pháp quản lý năng lượng hiệu suất cao trên toàn cầu, với các giải pháp từ hệ thống UPS 1 pha và 3 pha, PDU, hệ thống Biến tần mặt trời, tủ Rack, hệ thống Quản lý Hạ tầng Trung tâm dữ liệu (DCIM), hệ thống Quản lý Pin (BMS), đến phần mềm quản lý năng lượng. Với hơn 29 năm kinh nghiệm, CyberPower cung cấp tích hợp phần cứng và phần mềm hiện đại, đồng thời tập trung vào các giải pháp thân thiện với môi trường trong nhiều lĩnh vực.

Tìm hiểu thêm tại: http://www.cyberpower.com

Công ty Cổ phần Phân phối NT&T được thành lập với sứ mệnh hỗ trợ đối tác và khách hàng trong việc ứng dụng những tiến bộ mới nhất trong công nghệ thông tin, đặc biệt trong quản trị và xử lý dữ liệu, nhằm xây dựng hạ tầng CNTT linh hoạt, ổn định và tin cậy. Bên cạnh vai trò là nhà phân phối, NT&T tạo dấu ấn khác biệt thông qua việc cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn, triển khai đến hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng, cam kết mang đến các giải pháp chất lượng cao, giúp khách hàng thích ứng hiệu quả với những thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Tìm hiểu thêm tại : www.ntt-solution.com

*Theo NPD (2023)

*Theo VNCDC 2024 report

P.V
#CyberPower #NT&T #Data Center #giải pháp công nghệ #Chuyển đổi số #Hạ tầng dữ liệu #UPS

