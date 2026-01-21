Nhà đầu tư chốt lời cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước

TPO - Sau chuỗi tăng mạnh và liên tiếp lập đỉnh mới, áp lực chốt lời đã sớm quay trở lại với nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước. Những tín hiệu tích cực từ mùa báo cáo tài chính chưa tác động rõ rệt đến thị trường chung. Nhóm dầu khí tiếp tục gây chú ý phiên giao dịch hôm nay (21/1).

VNM giảm hơn 4% trở thành cổ phiếu khiến VN-Index mất nhiều điểm nhất. Nhóm ngân hàng quốc doanh với VCB, BID cùng giảm giá.

Các trụ lớn cũng gây khó cho VN-Index, cổ phiếu Vingroup với VIC, VHM điều chỉnh. Đỉnh điểm của áp lực bán xuất hiện vào khoảng sau 14 giờ, khi VN-Index có thời điểm bị đẩy lùi xuống sát mốc 1.860 điểm, tương ứng mức giảm hơn 32 điểm.

VNM đứng đầu nhóm gây ảnh hưởng tiêu cực nhất.

Dù vậy, mức giảm của chỉ số vẫn được thu hẹp về cuối phiên, nhờ lực đỡ từ nhóm dầu khí và một số mã ngân hàng riêng lẻ. Dòng tiền quay trở lại trong những phút cuối phiên, tập trung vào một số nhóm ngành chọn lọc, giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. Kết phiên, chỉ số giảm hơn 8 điểm, không quá sâu nếu so với biến động mạnh trong phiên.

Nhóm dầu khí trở thành điểm sáng nổi bật và đóng vai trò quan trọng trong việc hãm đà rơi của VN-Index. BSR tăng trần, GAS tăng hơn 5%, PVS, PVD, POW đồng loạt bứt phá. Sự khởi sắc của nhóm dầu khí đã góp phần cân bằng lại tâm lý thị trường trong bối cảnh nhiều nhóm ngành khác điều chỉnh.

Ngoài dầu khí, một số cổ phiếu ngân hàng và công nghệ cũng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. STB tăng mạnh và duy trì sắc xanh tích cực, trong khi CTG, LPB, HDB giữ được đà tăng nhẹ. FPT tiếp tục là điểm tựa quan trọng khi giữ được sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực bán mạnh nhất khi hàng loạt mã giảm sâu như HCM, VIX, VND, SSI, SHS. Nhà đầu tư chốt lời ngắn hạn tại nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao, sau giai đoạn tăng nóng cùng thị trường, bất chấp mùa báo cáo tài chính ghi nhận một số tín hiệu tích cực ở nhóm chứng khoán, tiếp tục ghi nhận thêm doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ.

Chứng khoán VNDirect báo nhuận sau thuế của cổ đông đạt 2.023 tỷ đồng, tăng 18%, động lực tiếp tục đến từ mảng môi giới, cho vay ký quỹ. Biên lợi nhuận mảng môi giới ở mức 35%, doanh thu từ mảng này đạt 972 tỷ đồng, tăng 35%. Hoạt động cho vay ký quỹ ghi nhận doanh thu 1.394 tỷ đồng, tăng 11% trong năm. Dư nợ margin hơn 14.319 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. VNDirect còn dẫn đầu về thị phần tư vấn phát hành trái phiếu trong năm 2025, với tổng giá trị tư vấn phát hành hơn 94.000 tỷ đồng,

Kết phiên giao dịch ngày 21/1, VN-Index giảm 8,34 điểm (0,44%) xuống 1.885,44 điểm. HNX-Index giảm 0,45 điểm (0,18%) xuống 252,66 điểm. UPCoM-Index giảm 0,66 điểm (0,52%) xuống 125,93 điểm. Thanh khoản đi ngang, giá trị giao dịch HoSE gần 36.400 tỷ đồng.

Khối ngoại thu hẹp lực bán, dù vậy, giá trị bán ròng vẫn hơn 230 tỷ đồng, tập trung vào VNM, VCB, VIC, HCM, GEX, SSI…