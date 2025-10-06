Từ ổ bánh mì sẻ nửa đến thương hiệu OCOP 4 sao của nhà nông trẻ

TPO - Từ ổ bánh mì ba ngàn đồng chia đôi thời đi học, đến cơ ngơi của thương hiệu OCOP 4 sao trên mảnh đất đầy nắng gió là hành trình yêu thương, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc của cặp đôi Nguyễn Ngọc Bảo và Trần Thị Kim Lĩnh.

Chiếc xe đạp cũ và những bữa ăn chia đôi

Hơn 16 năm trước, sau lần đầu tình cờ gặp nhau ở bệnh viện và thường xuyên liên lạc, mối tình chàng sinh viên Công nghệ thông tin Nguyễn Ngọc Bảo (quê huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ) và nữ sinh Trần Thị Kim Lĩnh (quê huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cũ) đã nảy nở.

Gia đình hai bên đều nghèo khó. Chị Linh không có xe đạp, anh Bảo đã không ngần ngại cho chị mượn chiếc xe đạp - tài sản quý giá nhất của anh lúc bấy giờ, được mua bằng tiền nhịn ăn, dành dụm.

Chị Linh kể: “Sáng hai đứa chia nhau ổ bánh mì ba ngàn đồng, trưa thì chia nhau gói mì tôm hai ngàn. Lúc đó, nhìn người ta ăn mì Quảng, ăn phở mà thèm chảy nước miếng nhưng đành chịu”. Cả hai vừa học vừa làm thêm để trang trải học phí và phụ giúp gia đình, nên tiết kiệm đến mức tối đa.

Tốt nghiệp ra trường, hai anh chị cùng đầu quân cho Viettel nhưng khác địa điểm làm việc. Cuộc sống dần ổn định hơn, họ chắt chiu, dành dụm lo cho gia đình hai bên và vun đắp cho tương lai chung. Tình yêu 7 năm cuối cùng cũng đơm hoa kết trái bằng một đám cưới vào đầu năm 2016.

Tổ ấm của anh Nguyễn Ngọc Bảo và chị Trần Thị Kim Lĩnh, cùng hai con. Ảnh: NVCC

Nghỉ việc, khởi nghiệp từ thanh long

Hạnh phúc nhân đôi khi cuối năm 2016, cậu con trai đầu lòng Nguyễn Trần Bảo Long chào đời, và hơn hai năm sau là cô con gái Nguyễn Trần Bảo Ngọc. Niềm vui có thêm thành viên mới đi cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền, bởi thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống và phụng dưỡng cha mẹ.

Áp lực cuộc sống có lúc khiến chị Lĩnh rơi vào trầm cảm sau sinh. Nhưng chính tình yêu thương, sự thấu hiểu và chăm sóc tận tụy của anh Bảo đã giúp chị vượt qua tất cả. "Anh làm một buổi, còn một buổi tự tay chăm sóc vợ con... Chăm 6 tháng, không cho vợ đụng một giọt nước, thương lắm," chị Lĩnh nói.

Khi con gái thứ hai được hai tháng tuổi, chị Lĩnh đưa ra một quyết định táo bạo là nghỉ việc và khởi nghiệp. Nhưng nỗi trăn trở vốn đầu tư kinh doanh nặng trĩu khi số vàng cưới ít ỏi, niềm hy vọng cuối cùng, cũng phải bán đi để lo cho hai con bị bệnh nặng.

Trong lúc hụt hẫng, chị Lĩnh nhớ đến "đứa con tinh thần" đã ấp ủ nghiên cứu suốt 10 năm - các sản phẩm chế biến sâu từ trái thanh long, đặc sản của quê hương. May mắn, một người thầy cũ đã cho chị vay tiền không tính lãi để khởi nghiệp. Vượt qua những đắn đo, lo sợ, chị quyết định "liều một phen".

Với số tiền vay mượn, vợ chồng chị xây dựng nhà xưởng, mua sắm vật tư. Tháng 9/2019, những sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu Bảo Long Bình Thuận chính thức ra mắt thị trường và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. “Chỉ trong ba tháng cuối năm, doanh thu đã đạt hơn trăm triệu đồng”, chị Lĩnh nói.

Nhận thấy tiềm năng phát triển và thương vợ vất vả, anh Bảo quyết định nghỉ công việc hiện tại để về phụ giúp.

Hai vợ chồng đồng lòng gây dựng thành công thương hiệu Bảo Long Bình Thuận. Ảnh: NVCC

Khẳng định thương hiệu Bảo Long

Đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 ập đến, ảnh hưởng kinh doanh, hàng sản xuất ra không bán được khiến vợ chồng chị Lĩnh lao đao. Một lần nữa vợ chồng trẻ động viên nhau cùng cố gắng, tìm cách vượt qua khó khăn.

Trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, gia đình chị Lĩnh đã gửi tặng hơn 2.000 chai thanh long tới tuyến đầu, người dân; cũng như nấu cơm tặng tuyến đầu và cơ sở cách ly…

Chị Lĩnh kể, trong thời gian dịch COVID-19, vợ chồng chị chuyển hướng kinh doanh cơm bán mang về, rồi thêm nghề mới từ làm chả cá, chưng mắm, cà pháo mắm nêm, đu đủ mắm nêm… để bán trang trải sinh hoạt của gia đình.

“Có những lúc căng thẳng tưởng chừng gục ngã, mất phương hướng, vợ chồng lại ôm nay khóc và khuyên nhau, động viên nhau cố gắng vì 2 con, vì gia đình vượt qua”, chị Lĩnh chia sẻ.

Theo chị Lĩnh, đầu năm 2022, dịch đã kiểm soát được và cơ sở bắt đầu hoạt động lại. Mấy tháng đầu phải làm lại thị trường, hai vợ chồng dắt theo con đi các tỉnh, tham gia các chương trình xúc tiến để trưng bày và giới thiệu sản phẩm, tìm đại lý…

"Trong cái rủi có cái may, thời gian dịch mình tặng sản phẩm nên hết dịch mọi người biết đến thương hiệu Bảo Long Bình Thuận nhiều hơn, được bạn bè gần xa giới thiệu và ủng hộ. Sau 6 tháng kinh doanh lại, Bảo Long Bình Thuận đã dần đi vào ổn định", chị Lĩnh bộc bạch.

Cùng với việc kinh doanh, sản xuất, chị Trần Thị Kim Lĩnh tích cực tham gia phong trào thanh niên, nhất là lĩnh vực khởi nghiệp. Chị Lĩnh là Phó chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, Chủ nhiệm CLB Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bình Thuận. Chia sẻ với Tiền Phong, chị tiếp tục hành trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình và địa phương với mô hình du lịch canh nông. Mô hình này tạo thêm hoạt động trải nghiệm để thu hút khách du lịch đến địa phương; đồng thời quảng bá và tạo thêm nguồn thu cho làng nghề thủ công truyền thống làm bánh tráng, bánh hỏi và trồng rau.

Hạnh phúc từ những điều đơn giản

Với gia đình anh Bảo, chị Lĩnh, gia đình là bến đỗ bình yên, nơi nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người; là nguồn sức mạnh, điểm tựa vững vàng của mỗi con người.

“Gia đình hạnh phúc đến từ những điều đơn giản, bình thường, là nơi luôn có sự đồng hành, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau và dành thời gian cho nhau, yêu thương nhau nhiều hơn mỗi ngày…”, chị Lĩnh nói.

Chị chia sẻ thêm, niềm hạnh phúc ấy là khi vợ chồng cùng đi làm, chở con đến trường hay cùng chuẩn bị bữa cơm; là các thành viên trong gia đình quây quần trò chuyện bên mâm cơm…

“Để chia sẻ quá trình vượt qua khó khăn có được ấm no, hạnh phúc như bây giờ với bạn cùng trang lứa như vợ chồng tôi thì có thể nói nếu không đủ nghị lực, không đủ tình yêu, không đủ bao dung, không đủ thấu hiểu,…và còn rất rất nhiều cái không thì không thể đến bến bờ hạnh phúc như hôm nay”, chị Lĩnh nói.

Với thành công từ mô hình sản xuất các sản phẩm từ thanh long, thương hiệu Bảo Long Bình Thuận đã nhận được nhiều khen thưởng, trong đó có chứng nhận OCOP 4 sao năm 2021; chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022... Chị Trần Thị Kim Lĩnh cũng vinh dự được T.Ư Đoàn trao tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2022; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025.