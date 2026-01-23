Toàn cảnh thi công cầu Thượng Cát hơn 7.300 tỷ đồng với biểu tượng cánh chim bay lên

TPO - Trên đại công trường cầu Thượng Cát, máy móc và nhân lực đang được huy động tối đa để 'chạy đua' tiến độ. Cây cầu mới được kỳ vọng sẽ sớm 'chia lửa' cho cầu Thăng Long, Nhật Tân và đánh thức tiềm năng phát triển khu vực phía Bắc Thủ đô.