Nhịp sống Thủ đô

Google News

Toàn cảnh thi công cầu Thượng Cát hơn 7.300 tỷ đồng với biểu tượng cánh chim bay lên

Trọng Tài
TPO - Trên đại công trường cầu Thượng Cát, máy móc và nhân lực đang được huy động tối đa để 'chạy đua' tiến độ. Cây cầu mới được kỳ vọng sẽ sớm 'chia lửa' cho cầu Thăng Long, Nhật Tân và đánh thức tiềm năng phát triển khu vực phía Bắc Thủ đô.

VIDEO: Công trường thi công cầu Thượng Cát nhìn từ trên cao.
tp-c16.jpg
Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu có điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát) và điểm cuối tại Km8+731 thuộc quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc).
tp-c31.jpg
Theo thiết kế dự án, cầu và đường hai đầu cầu là 5,226 km, trong đó: chiều dài đường dẫn 1.321m, chiều dài cầu 3.904,6m. Chiều rộng mặt cầu là 35 m, đảm bảo 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ).
tp-c29.jpg
tp-c34.jpg
tp-c30.jpg
Cầu được xây dựng trên đường Vành đai 3,5, địa điểm xây cầu vượt sông Hồng phía bờ Nam là xã Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm cũ), phía bờ Bắc là xã Thiên Lộc (huyện Đông Anh cũ).
tp-c5.jpg
tp-c2.jpg
tp-c.jpg
Với chiều dài cầu và đường dẫn hơn 5,2km, thiết kế với 8 làn xe (6 làn cơ giới và 2 làn thô sơ), bề rộng cầu chính 35m, cầu dẫn 31m. Đường dẫn phía Nam có mặt cắt ngang điển hình 60m, đường dẫn phía Bắc có mặt cắt ngang điển hình 50m. Cầu Thượng Cát được thiết kế theo dạng cầu dây văng, phần cầu chính dài khoảng 3,9km, đường dẫn dài 1,3km.
tp-c36.jpg
tp-c19.jpg
tp-c14.jpg
Thời điểm hiện tại, nhà thầu triển khai 5 mũi thi công khoan cọc nhồi. Hiện tại nhà thầu đã hoàn thành 61/1.154 cọc. Trong đó, cầu chính đã hoàn thành 3/118 cọc và đang hoàn thiện công tác hạ ống vách để thi công cọc khoan nhồi (Trụ P29, P31). Cầu dẫn đã khoan được 59/964 cọc (phía bờ Bắc tại các trụ P38, P39, P40, P41).
tp-c13.jpg
tp-c10.jpg
tp-c11.jpg
Phía bờ Nam, đơn vị đang chuẩn bị dây chuyền để khoan cọc D1200 thuộc các trụ P19 đến trụ P21. Dự kiến, đơn vị thi công sẽ hoàn thành kết cấu phần dưới trong tháng 12-2026; hoàn thành kết cấu phần trên trong quý II-2027.
tp-c9.jpg
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và được đưa vào sử dụng trong năm 2027. Sau khi hoàn thành, cây cầu góp phần hoàn thiện quy hoạch chung của Thủ đô, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc của thành phố.
ok.jpg
Phối cảnh thiết kế cầu Thượng Cát với biểu tượng cánh chim bay lên.
Trọng Tài
#cầu Thượng Cát #dự án cầu #giao thông Hà Nội #xây dựng cầu #đầu tư 7.300 tỷ #quy hoạch thủ đô #phát triển đô thị

