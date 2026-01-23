Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Sáng 23/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh Hưng Yên, là Giáo sư, tiến sĩ Luật học; Ủy viên Trung ương các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; trải qua nhiều chức vụ công tác: Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trường Phong - Luân Dũng
