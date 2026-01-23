Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

TPO - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Sáng 23/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh Hưng Yên, là Giáo sư, tiến sĩ Luật học; Ủy viên Trung ương các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; trải qua nhiều chức vụ công tác: Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.