Thông cáo phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
TPO - Chiều 23/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.

Tham dự phiên bế mạc Đại hội có các đại biểu khách mời là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa IV đến khóa VIII; các đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu. Tham dự phiên bế mạc Đại hội còn có các vị đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

tienphong-231bemac.jpg
Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: Nhật Minh.

Đồng chí Lê Quốc Minh thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Thông báo về điện mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài gửi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội nhận thêm 339 thư, điện chúc mừng, trong đó có 58 chính đảng, 11 tổ chức quốc tế và khu vực, 62 cá nhân, 120 tổ chức nhân dân, địa phương nước ngoài và 88 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi điện, thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến.

Đại hội tặng hoa, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận đối với dự thảo các văn kiện và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình bày Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất, góp phần đưa đất nước ta mỗi ngày một phát triển; Nhân dân ta mỗi ngày một ấm no, hạnh phúc; Việt Nam ta mỗi ngày một lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
