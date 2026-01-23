Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Trần Sỹ Thanh vào Bộ Chính trị

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Trần Sỹ Thanh được Trung ương khóa mới bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Sáng 23/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư; nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư.

Trung ương cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo Đại hội kết quả bầu các nhân sự kể trên.

Trong đó, ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - được bầu giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương với số lượng 23 ủy viên; bầu ông Trần Sỹ Thanh tái cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cử nhân tài chính; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV.

tran-sy-thanh.jpg
Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 5/2011, ông Thanh giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến tháng 6/2012, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ). Ba năm sau, ông Thanh làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quá trình công tác, ông Thanh kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương (cũ), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 4/2021, ông Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đến tháng 7/2022, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tháng 11/2025, ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tháng 1/2026, tại Đại hội XIV của Đảng, sau khi tái cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, ông Trần Sỹ Thanh được bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
#Bộ Chính trị #Ủy ban Kiểm tra #Ông Trần Sỹ Thanh #chủ tịch Hà Nội #Trung ương #Đại hội XIV

Xem thêm

Cùng chuyên mục