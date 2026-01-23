Ông Trần Sỹ Thanh vào Bộ Chính trị

TPO - Ông Trần Sỹ Thanh được Trung ương khóa mới bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Sáng 23/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư; nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư.

Trung ương cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo Đại hội kết quả bầu các nhân sự kể trên.

Trong đó, ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - được bầu giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương với số lượng 23 ủy viên; bầu ông Trần Sỹ Thanh tái cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cử nhân tài chính; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV.

Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 5/2011, ông Thanh giữ chức ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến tháng 6/2012, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ). Ba năm sau, ông Thanh làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quá trình công tác, ông Thanh kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương (cũ), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 4/2021, ông Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đến tháng 7/2022, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tháng 11/2025, ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tháng 1/2026, tại Đại hội XIV của Đảng, sau khi tái cử Ủy viên Trung ương khóa XIV, ông Trần Sỹ Thanh được bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.