Các thành viên Chính phủ tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

TPO - Có nhiều thành viên Chính phủ tiếp tục tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, trong đó có hai Phó Thủ tướng và 11 “tư lệnh ngành”. Nhiều thứ trưởng các bộ, ngành cũng trúng cử Ủy viên Trung ương khóa XIV.

Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, gồm 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Tại khối Chính phủ, hai Phó Thủ tướng tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV. Trước khi về Trung ương làm Bộ trưởng Nội vụ, bà Trà từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương. Bà Trà được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10/2025.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, sinh năm 1966, quê ở Gia Lai; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Ông Hồ Quốc Dũng từng kinh qua các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai. Ông Dũng cũng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng vào tháng 10/2025.

Quang cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ. Ảnh: Nhật Bắc

Với các chức danh bộ trưởng tái cử, có hai thành viên Chính phủ là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, là Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Tam Quang.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV và là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Đại tướng Phan Văn Giang giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, sinh năm 1965, quê ở Hưng Yên; Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV và được bầu vào Bộ Chính trị tháng 8/2024. Đại tướng Lương Tam Quang giữ cương vị Bộ trưởng Công an từ năm 2024.

Nhân sự tái cử khối Chính phủ còn có một Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê ở thành phố Huế; Ủy viên Trung ương XII, XIII, XIV và được bầu vào Ban Bí thư vào năm 2023.

Danh sách thành viên Chính phủ tái cử còn có: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1967, quê ở Cà Mau), Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh (sinh năm 1976, quê ở Hưng Yên), Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973, quê ở Hà Nội).

Cùng với đó là Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (sinh năm 1967, quê ở Hà Nội), Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (sinh năm 1966, quê ở Hải Phòng), Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (sinh năm 1973, quê ở Phú Thọ).

Trong số các tư lệnh ngành, có hai thành viên nữ tái cử khóa mới là Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (sinh năm 1971, quê ở Hải Phòng) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1968, quê ở Hà Nội).

"Tư lệnh ngành" lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương là Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng. Sinh năm 1973, quê ở Hưng Yên, ông Hùng giữ chức Quyền Bộ trưởng Công Thương vào cuối năm 2025.

Nhiều thứ trưởng trúng cử Ủy viên Trung ương

Kết quả bầu cử Đại hội XIV cũng cho thấy, Thủ tướng Phạm Minh Chính (sinh năm 1958) và bảy Phó Thủ tướng không tái cử, gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1958), Trần Hồng Hà (sinh năm 1963), Lê Thành Long (sinh năm 1963), Hồ Đức Phớc (sinh năm 1963), Bùi Thanh Sơn (sinh năm 1962), Nguyễn Chí Dũng (sinh năm 1960) và ông Mai Văn Chính (sinh năm 1961).

Các bộ trưởng, trưởng ngành không tái cử Trung ương khóa mới, có: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1961); Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung (sinh năm 1962); Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1962); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn (sinh năm 1961); và Tổng thanh Tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (sinh năm 1963).

Theo danh sách trúng cử Ủy viên Trung ương khóa mới, có nhiều nhân sự là thứ trưởng các bộ, ngành. Trong đó có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp (sinh năm 1974); Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu (sinh năm 1969); Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy (sinh năm 1974).

Danh sách trúng cử còn có: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1971); Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân (sinh năm 1974); Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Lâm Thị Phương Thanh (sinh năm 1967); Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (sinh năm 1976).