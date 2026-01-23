Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xe tải chở xe múc tông sập cổng chào làm 2 người tử vong

Hoài Văn
TPO - Xe tải chở theo một xe múc khi lưu thông đã va vào cổng chào thôn Đắc Ốc, xã La Êê, TP. Đà Nẵng làm sập cổng. Lúc này, xe múc ở phía trên đè lên cabin xe tải, hai người trên xe tử vong

Ngày 23/1, lãnh đạo xã La Êê, TP Đà Nẵng cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

41413225516051310.jpg
441322551605131510.jpg
4141322551605131510.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, lúc 9 giờ 20 phút cùng ngày, tài xế Vương Thanh Tuấn (24 tuổi, trú xã Nam Giang, TP. Đà Nẵng) điều khiển xe tải biển số 77C-14467, ngồi bên cạnh là anh Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, ngụ xã Khâm Đức, TP. Đà Nẵng) hướng về thôn Đắk Ốc, xã La Êê. Trên xe tải chở theo một xe múc.

Do xe múc quá cao nên khi xe tải chạy qua đã va vào cổng chào thôn Đắc Ốc làm sập cổng. Lúc này, xe múc ở phía trên đè lên cabin xe tải. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Tuấn và anh Hùng tử vong.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương đưa hai nạn nhân ra ngoài.

Theo lãnh đạo UBND xã La Dêê, nguyên nhân ban đầu được cho là do tài xế thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện chở hàng quá khổ. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Đà Nẵng điều tra, làm rõ. Thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, địa phương cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân.

Hoài Văn
