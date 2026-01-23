Ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư khoá XIII - giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sáng cùng ngày Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đã bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; công bố danh sách các đồng chí được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV.

Về chức vụ Thường trực Ban Bí thư khoá XIV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII - được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

Đồng chí Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư khoá XIV. Ảnh minh họa: TTXVN.

Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25/8/1961; quê quán tỉnh Hà Tĩnh; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Lâm nghiệp.

Ông Trần Cẩm Tú là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII; XIII; XIV; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV. Ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII từ 25/10/2024.

Quá trình công tác, ông Trần Cẩm Tú từng kinh qua các chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (cũ); Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2024, ông Trần Cẩm Tú được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (29/10/2024).

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Trần Cẩm Tú tái cử Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục được bầu giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội nghị đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khoá XIV gồm 13 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ tham gia theo cơ cấu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: TTXVN.



Hội nghị đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV, gồm: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Toà án nhân dân Tối cao.