Xã hội

Phát hiện bom chùm trước cổng trường học ở Huế

Ngọc Văn
TPO - Trong lúc dọn vệ sinh trường lớp, cán bộ, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Hồng Trung (xã A Lưới 1, TP. Huế) phát hiện một quả bom chùm gần trước cổng trường. Vật liệu nổ đã được lực lượng chức năng xử lý, bảo đảm an toàn.

Chiều 23/1, thông tin từ UBND xã A Lưới 1 (TP. Huế) cho biết, một quả bom chùm còn sót lại sau chiến tranh vừa được phát hiện tại khu vực Trường Tiểu học Hồng Trung. Vật liệu nổ này hiện được lực lượng chức năng xử lý an toàn.

xu-ly-bom-chum-3j.jpg
Vị trí quả bom chùm được phát hiện trong quá trình làm vệ sinh, phong quang khu vực trước trường học. Ảnh: Dự án NPA.

Trước đó, trong quá trình cùng dọn vệ sinh khu vực mặt trước của Trường Tiểu học Hồng Trung, cán bộ, giáo viên và phụ huynh phát hiện một vật thể nghi là vật liệu nổ nằm ngay gần cổng trường, sát tuyến đường Hồ Chí Minh và đối diện Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã - nơi có nhiều người qua lại mỗi ngày.

xu-ly-bom-chum-2j.jpg
Vật liệu nổ thời điểm được phát hiện. Ảnh: Dự án NPA.

Nhận thấy nguy cơ mất an toàn, Ban Giám hiệu nhà trường lập tức cho dừng các hoạt động vệ sinh, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương và liên hệ với Dự án NPA (Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam) tại Huế qua đường dây nóng để đề nghị hỗ trợ.

Tại hiện trường, đội xử lý xác định vật thể là một quả bom chùm BLU-26 đã mất ngòi nổ. Trong quá trình kiểm tra mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một vật liệu nổ khác kích thước 40 mm, nằm cách vị trí ban đầu khoảng 50 cm, bị chôn nông dưới gốc cây.

xu-ly-bom-chum-1j.jpg
Mở rộng kiểm tra khu vực phát hiện vật liệu nổ. Ảnh: Dự án NPA.

Sau khi đánh giá kỹ thuật, các vật liệu nổ trên được xác định đủ điều kiện an toàn để di chuyển. Đội xử lý đã tiến hành thu gom, vận chuyển về bãi tập trung và lập kế hoạch tiêu hủy theo đúng quy trình, quy định bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Hồng Trung cho biết, thời gian gần đây, trước cổng trường có hoạt động san gạt, tập kết đất đá phục vụ thi công đường vành đai, nên nhiều khả năng vật liệu nổ bị lẫn theo đất đá hoặc trồi lên do tác động của mưa lũ, thiên tai.

Ngọc Văn
#UBND xã A Lưới 1 #Trường Tiểu học Hồng Trung #Phát hiện #bom chùm #sót lại sau chiến #TP. Huế #cổng trường học

