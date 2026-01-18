Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghệ An: Nước sông Lam cạn, lộ quả bom còn nguyên kíp nổ

Thu Hiền
TPO - Mực nước sông Lam xuống thấp đã làm lộ ra một quả bom còn nguyên kíp nổ, sót lại từ thời chiến tranh.

Ngày 18/1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) phối hợp với lực lượng Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã hủy nổ thành công một quả bom phá còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

z7443608036987-dfe6d47c88c6ec9fef2fcd0e04a6c671.jpg
Nước sông Lam cạn lộ quả bom còn nguyên kíp nổ.

Trước đó, vào khoảng 16h25 ngày 15/1, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Liên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một vật nghi bom trong quá trình đánh bắt cá trên sông Lam.

Quả bom lộ ra khi mực nước sông cạn, tại đoạn qua xóm Nhạn Tháp, xã Hồng Long (cũ), cách bờ sông khoảng 20m và cách khu vực nhà dân gần 500m.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Liên đã cử lực lượng xuống hiện trường xác minh, đồng thời căng dây khoanh vùng, bảo vệ khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng thông báo, yêu cầu người dân không tiếp cận khu vực có bom, đồng thời xây dựng phương án phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổ chức trục vớt, xử lý.

z7443608050144-b9f718697696a515e1641d6df40dc049.jpg
Lực lượng chức năng vô hiệu hóa ngòi nổ để tiêu hủy.

Qua kiểm tra, lực lượng công binh xác định đây là bom phá loại MK-82, đường kính khoảng 30cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg, còn nguyên kíp nổ. Quả bom được xác định do Mỹ thả xuống trong thời kỳ chiến tranh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Sau khi vô hiệu hóa ngòi nổ, lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Liên tiến hành trục vớt, vận chuyển quả bom đến thao trường bắn của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Vạn An (xã Nam Đàn) để tiêu hủy. Quá trình xử lý được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thu Hiền
