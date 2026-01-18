Hàng nghìn hộ dân Gia Lai khốn khổ vì nước sinh hoạt nhiễm phèn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai khốn khổ với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tiền Phong, phường Hoài Đức cũ (nay thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) có 4.117 hộ dân. Phần lớn người dân nơi đây hiện sử dụng nước ngầm từ giếng đào, giếng khoan để trong sinh hoạt mỗi ngày. Trong khi đó, nguồn nước này không chỉ cạn kiệt dần mà còn bị nhiễm phèn nặng, bốc mùi hôi tanh.

1.png
Khu vực phường Bồng Sơn thiếu nước sạch.

Ông Phùng Bá Nam (62 tuổi, trú khu phố Bình Chương, phường Bồng Sơn) chia sẻ: Trước đây, người dân chỉ cần đào giếng vài mét là đã có nước dùng, nhưng hiện mạch nước ngầm cạn kiệt dần, muốn có nước phải khoan sâu xuống. Nhưng càng khoan sâu nước càng nhiễm phèn nặng. Ông Nam đã khoan tới 3 giếng nhưng tình trạng vẫn như cũ. “Để có nước sạch, tôi mua máy lọc. Lõi lọc thay liên tục, mỗi lần tháo ra vàng khè. Người dân chúng tôi rất mong sớm có một nhà máy nước sạch tập trung để người dân có nước đảm bảo, yên tâm sinh hoạt và bảo vệ sức khỏe”, ông Nam nói.

Liên quan tới việc này, ông Nguyễn Ái Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, cho biết: Vào một số thời điểm trong năm, mạch nước ngầm xuống thấp, nhất là khi sông Lại Giang xả nước để chuẩn bị cho mùa mưa bão. Bên cạnh đó, nguồn nước ngầm hầu hết bị nhiễm phèn, không đảm bảo cho sinh hoạt lâu dài của người dân.

Cuối tháng 10/2025, UBND phường Bồng Sơn đã có tờ trình về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án cấp nước sinh hoạt cho phường Hoài Đức, thuộc thị xã Hoài Nhơn cũ (nay là phường Bồng Sơn) gửi đến UBND tỉnh và Sở Xây dựng. Dự kiến, dự án có tổng mức đầu tư hơn 38,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý hỗ trợ, ngân sách phường Bồng Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

tien-phong.png
Người dân phường Hoài Đức cũ mong sớm có nước sạch để sử dụng.

Theo ông Nguyễn Ái Việt, phường này phấn đấu đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành dự án và cấp nước sạch cho người dân. Qua đó không chỉ giải quyết nhu cầu bức thiết về nước sinh hoạt mà còn đảm bảo chỉ tiêu dân cư đô thị sử dụng nước sạch tập trung theo kế hoạch tỉnh giao.

Việc sớm đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung cho khu vực phường Hoài Đức cũ không chỉ đáp ứng mong mỏi chính đáng của hàng nghìn hộ dân mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đô thị của phường Bồng Sơn trong thời gian tới.

Tiền Lê


