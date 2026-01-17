Lái xe tải liều mạng chạy ngược chiều trên đường khiến các phương tiện phải dừng lại

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chiếc xe tải hạng nặng lưu thông ngược chiều trên đường ở TPHCM khiến nhiều ô tô phải dừng lại. Vụ việc gây bức xúc cho người tham gia giao thông trên đường.

Clip: Xe tải chạy ngược chiều trên tuyến ĐT.743

Ngày 17/1, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh tài xế điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên đường gây bức xúc. Hình ảnh cho thấy, đường có dải phân cách, xe tải chạy ngược chiều một rồi rẽ vào đường nhánh. Một số ô tô lưu thông trên đường phải dừng lại, nhường cho xe tải đi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào ngày 16/1 trên tuyến ĐT.743 (Nguyễn Văn Luông) đoạn giao với đường Bình Chuẩn 33 thuộc khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TPHCM.

xe-tai.jpg
Xe tải chạy ngược chiều trên đường ở TPHCM

Thời điểm trên, xe tải chạy ngược chiều trên đường ĐT.743 rồi rẽ vào đường Bình Chuẩn 33. Hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều của tài xế không chỉ vi phạm quy định luật giao thông đường bộ, còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM cho biết, đơn vị này đã nắm thông tin về việc xe tải chạy ngược chiều, đang tiến hành mời tài xế đến làm việc để xử lý theo quy định pháp luật. Theo vị này, với lỗi trên, tài xế sẽ bị phạt tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Hương Chi
