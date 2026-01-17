Công an Phú Thọ và Sơn La hỗ trợ dân nhận lại gần 1 tỉ đồng do chuyển khoản nhầm

TPO - Nhờ tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc nhanh chóng của Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời hỗ trợ hai công dân nhận lại toàn bộ số tiền gần 1 tỉ đồng bị chuyển khoản nhầm trong quá trình giao dịch ngân hàng.

Công an xã Hương Cần vừa hỗ trợ anh Bùi Quang Tứ nhận lại số tiền 500 triệu đồng.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ vừa hỗ trợ anh Bùi Quang Tứ (SN 1977, trú tại Khu 7, xã Hương Cần) nhận lại số tiền 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Tứ đã nhập sai số tài khoản và chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản mang tên Trần Đức Huy. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Hương Cần đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với các đơn vị chức năng và liên hệ với người nhận tiền. Kết quả xác định người nhận hiện đang cư trú tại tỉnh Hưng Yên. Với sự phối hợp trách nhiệm của các bên liên quan, anh Bùi Quang Tứ đã được hỗ trợ nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm.

Cùng ngày, Công an xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ hoàn trả số tiền hơn 490 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1990, trú tại xã Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Theo trình báo, chị Duyên đã chuyển nhầm hơn 490 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của anh Vàng Lao Lở (SN 1988, trú tại bản Đin Chí, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La). Do không thường xuyên sử dụng tài khoản và chưa kiểm tra được số dư, anh Lở đã chủ động trình báo Công an để xác minh, xử lý theo quy định. Ngay sau đó, Công an xã Yên Sơn đã phối hợp với Công an xã Đinh Văn, tỉnh Lâm Đồng cùng ngân hàng và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh.

Công an xã Yên Sơn giúp anh Vàng Lao Lở chuyển trả số tiền chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã chuyển nhầm

Kết quả xác định chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên là chủ sở hữu số thuê bao liên hệ và là người thực hiện giao dịch chuyển nhầm. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, số tiền đã được chuyển trả đầy đủ cho chị Duyên theo đúng quy định.

Sau khi nhận lại toàn bộ số tiền, anh Bùi Quang Tứ và chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của lực lượng Công an.