Nam sinh lớp 10 trả lại 100 triệu cho người chuyển khoản nhầm

TPO - Nam sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh vừa được tuyên dương vì có hành động đẹp khi chuyển lại 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản.

Ngày 5/1, Trường THPT Hàm Nghi (xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức tuyên dương em Phan Việt Lâm (học sinh lớp 10A3), vì hành động đẹp khi trả lại 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm tài khoản.

Trước đó, vào ngày 23/12/2025, em Phan Việt Lâm bất ngờ nhận được 100 triệu đồng chuyển đến từ một tài khoản lạ. Nhận thấy đây có thể là giao dịch nhầm lẫn, em Lâm đã chủ động đến Công an xã Hương Bình để trình báo, nhờ xác minh và tìm người chuyển nhầm nhằm hoàn trả lại số tiền.

Nam sinh lớp 10 được tuyên dương khi có hành động trung thực.

Sau khi xác minh và xác định được chủ tài khoản đã chuyển nhầm số tiền, Công an xã Hương Bình đã phối hợp với các bên liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết, hỗ trợ trao trả lại đầy đủ số tiền cho người chuyển nhầm theo đúng quy định.

Trường THPT Hàm Nghi đánh giá, hành động của em Phan Việt Lâm thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng trung thực và nhân ái, góp phần lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp trong học đường và cộng đồng.

Đây cũng là tấm gương sáng, đáng trân trọng và học tập, góp phần xây dựng môi trường nhà trường ngày càng văn minh, nhân văn.

