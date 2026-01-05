Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự án đường 'đắp chiếu' 6 năm, chủ đầu tư phải kiện đòi lại 35 tỷ đồng tạm ứng cho nhà thầu

TPO - Sau 6 năm, dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai mới (phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) chỉ đạt khoảng 19% khối lượng, khoản tiền tạm ứng 35 tỷ đồng của chủ đầu tư cho nhà thầu tới nay chưa thu hồi được, buộc phải đi kiện đòi tiền.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tiền Phong, Dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai mới (nay là cầu Trần Văn Sớm, phường Giá Rai, Cà Mau) khởi công năm 2018, chiều dài tuyến khoảng 2,7 km, với tổng mức đầu tư 161 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cà Mau) làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là liên danh do Công ty CP tư vấn và xây dựng Thành Sen đứng đầu.

610988977-762295066888354-7688078640641374840-n.jpg
Dự án đường dẫn vào cầu Giá Rai mới đạt 19% khối lượng, dở dang 6 năm nay.

Theo hợp đồng, Dự án phải hoàn thành năm 2019 - sau 10 tháng thi công. Tuy nhiên, đến nay đã 6 năm, công trình chỉ đạt khoảng 19% khối lượng.

Dự án chậm tiến độ kéo dài, chủ đầu tư muốn thu hồi lại 35 tỷ đồng đã tạm ứng cho nhà thầu nhưng chưa được. Mới đây, chủ đầu tư phải chi thêm hơn 500 triệu đồng thuê luật sư khởi kiện ngân hàng bảo lãnh tạm ứng.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Võ Văn Thái - Phó Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau (trước hợp nhất ban là Giám đốc Ban giao thông Bạc Liêu) xác nhận, dự án mới thi công được 19%, mới san lấp cát.

Ông Thái lý giải, nguyên nhân dự án "đắp chiếu" suốt nhiều năm chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng. Dự án ảnh hưởng đến 81 hộ dân, trong đó chỉ có 41 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường, còn 40 hộ chưa chấp thuận phương án bồi thường, khiến mặt bằng không thể bàn giao để thi công.

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư đang xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án. Đối với khoản tiền tạm ứng chưa thu hồi, ông Thái cho hay, Ban sẽ khởi kiện ngân hàng bảo lãnh.

"Chúng tôi làm việc với ngân hàng và sẽ kiện ngân hàng theo thư bảo lãnh dự thầu", ông Thái nói và cho biết vừa ký hợp đồng thuê luật sư có chi phí hơn 500 triệu đồng.

Dự án xây dựng đường nối vào cầu Giá Rai mới nằm trong 12 dự án giao thông Công an Cà Mau đề nghị Ban giao thông Bạc Liêu cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ các nhóm thông tin tổng quan, như hồ sơ pháp lý, tổng vốn, nguồn vốn, gói thầu, quá trình đấu thầu, nhà thầu, hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán...

Tân Lộc
#giao thông #dự án #Cà Mau #cầu Giá Rai #tạm ứng #chậm tiến độ

