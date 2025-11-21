Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

198 dự án, công trình đăng ký khánh thành, khởi công vào ngày 19/12

Văn Kiên
TPO - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 19/11 đã có 15 bộ, ngành, 25 địa phương, 13 tập đoàn, tổng công ty gửi đăng ký khánh thành, khởi công 198 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư là khoảng 980.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 19/11 đã có 15 bộ, ngành, 25 địa phương, 13 tập đoàn, tổng công ty gửi đăng ký các dự án, công trình khánh thành, khởi công với tổng cộng 198 dự án, công trình (trong đó 73 dự án khánh thành và 125 dự án khởi công) với tổng vốn đầu tư là khoảng 980.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay còn 3 bộ, cơ quan (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và 9 địa phương (Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Phú Thọ, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang) chưa gửi báo cáo.

Đồng thời, qua rà soát của Bộ Xây dựng, một số công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công dịp 19/12/2025 nhưng chưa được các địa phương rà soát, báo cáo; một số bộ, ngành và địa phương đã có văn bản báo cáo nhưng không đăng ký các dự án.

Để đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan nỗ lực hoàn thành các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khánh thành, khởi công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công.

Thủ tướng đồng thời cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng xứng đáng (Huân chương, bằng khen Thủ tướng Chính phủ,…) cho các Thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải cũng như các tập thể, cá nhân liên quan đã tích cực, nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá đề xuất thưởng cho các công trình về đích sớm, tiết kiệm ngân sách và đưa vào khai thác hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Văn Kiên
#Dự án khánh thành và khởi công #Chuẩn bị lễ kỷ niệm Đại hội Đảng #198 dự án #Khởi công đồng loạt nhiều dự án lớn

