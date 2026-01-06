Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh dự án nghìn tỷ ở Đắk Lắk khiến Giám đốc Ban Quản lý dự án hầu tòa

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi được ưu ái trúng thầu dự án đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, hai doanh nghiệp đã chi hơn 11 tỷ đồng để "cảm ơn" Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk.

TAND TP. Hà Nội đang xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) liên quan Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Văn Hạ (SN 1963, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (SN 1972, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý) cùng bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Hai bị cáo Lê Đình Hải (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn) và Hoàng Đình Chương (SN 1963, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) cùng bị xét xử tội “Đưa hối lộ”.

Dưới đây là hình ảnh mới nhất về Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột:

nghin-ty-1.jpg
Nút giao một đầu đường tránh Đông Buôn Ma Thuột với Quốc lộ 26.
nghin-ty-3.jpg
Nút giao một đầu đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột với đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn xã Hòa Phú).
duong-nghin-ty-7.jpg
1je8mnlae-582r5a.jpg
nghin-ty-4.jpg
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột dài 39km, vốn đầu tư hơn 1.841 tỷ đồng, được khởi công tháng 12/2021, được khánh thành và thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.
du-an-duong-ngh99999.jpg
ke-vach.jpg
Đơn vị thi công đang hoàn thành công đoạn vạch kẻ đường.
duong-tranh-1.jpg
img-0710.jpg

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột là công trình giao thông trọng điểm có vai trò chiến lược về an ninh quốc phòng, nâng tầm hạ tầng đô thị và góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Hồ Nam
