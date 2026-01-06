Đắk Lắk: Dũng cảm lao xuống sông cứu người, một người đàn ông tử vong

TPO - Thấy người khác gặp nguy hiểm dưới dòng sông Ba, một người đàn ông ở Đắk Lắk đã không ngần ngại lao xuống cứu giúp nhưng bị nước lũ cuốn trôi.

Chiều 6/1, một lãnh đạo UBND xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể ông T.V.Đ (43 tuổi, trú xã Sơn Hòa) sau khi người này dũng cảm nhảy xuống sông cứu người. Đối với nạn nhân gặp nạn trước đó, đã được người dân đánh cá gần đó ứng cứu kịp thời và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, phát hiện một người có biểu hiện say rượu đang gặp nguy hiểm dưới dòng sông Ba, ông Đ. đã ngay lập tức nhảy xuống dòng nước để cứu nạn. Nhưng do điều kiện đêm tối và dòng nước xoáy, ông Đ. đã bị mất tích ngay sau đó.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đ. bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được thông tin, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị chuyên dụng đã được điều động đến hiện trường, triển khai các phương án tìm kiếm xuyên đêm.

Sau nhiều giờ nỗ lực rà soát dưới lòng sông, đến khoảng 9h25 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa lên bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.