Dự án kè sông Đà gần 500 tỉ đồng chậm tiến độ

TPO - Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở bờ sông Đà tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ đang đứng trước nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ do gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15 và tổ dân phố Ngọc 2, phường Hòa Bình

Dự án có tên đầy đủ là dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15 và tổ dân phố Ngọc 2, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc tổ 15 phường Đồng Tiến và tổ Ngọc 2 phường Trung Minh, tỉnh Hòa Bình cũ) với tổng mức đầu tư hơn 499,8 tỉ đồng. Công trình gồm tuyến kè 2.015m, được thiết kế kết hợp kè mái nghiêng và tường chắn bê tông cốt thép, kèm theo hệ thống thoát nước và các bậc lên xuống phục vụ dân sinh.

Ông Nguyễn Xuân Bông, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ) cho biết, dự án được triển khai từ năm 2020, dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Tuy nhiên, do phát sinh nhiều vướng mắc, HĐND tỉnh Hòa Bình (cũ) đã đồng ý gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2026. Đến nay, khối lượng thi công dự án mới đạt khoảng 70%.

Theo ghi nhận của phóng viên, dự án còn nhiều vị trí thi công dang dở. Đặc biệt, nhiều nhà dân nằm chênh vênh bên bờ kè, nguy cơ sạt lở rất cao. Thống kê cho thấy, hiện còn 41 hộ dân và một doanh nghiệp kinh doanh cát sỏi chưa được di dời. Các hộ dân này đang sống trong nỗi lo thường trực về nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Anh Trần Văn T., tổ dân phố Ngọc 2, phường Hòa Bình cho biết, ngôi nhà của gia đình anh hiện nằm chênh vênh sát mép kè. Lo sạt lở, anh phải thuê nhà cho gia đình ở tạm nơi khác, còn bản thân ở lại trông coi nhà cửa và tài sản. “Chúng tôi rất mong được di dời đến nơi ở mới, nhưng vị trí tái định cư chưa rõ ràng, nên chúng tôi chưa đồng thuận”, anh T. chia sẻ.

Những ngôi nhà chênh vênh bên bờ kè.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Bông cho biết, nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là do chưa xây dựng xong khu tái định cư riêng cho dự án. Việc nhiều hộ dân chưa đồng ý kê biên tài sản khi chưa có nơi tái định cư cụ thể. Đặc biệt, cơ quan chức năng khó tiếp cận với doanh nghiệp kinh doanh cát sỏi trên địa bàn để tiến hành thủ tục giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Bình cho biết, những khó khăn, vướng mắc của dự án đã bước đầu được tháo gỡ. Khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, đủ điều kiện bố trí cho 41 hộ dân, với địa điểm tại tổ dân phố Ngọc 1, phường Hòa Bình.

Thời gian tới, phường Hòa Bình sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí nguồn lực để tiến hành chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng. Sau khi người dân nhận tiền, địa phương sẽ thực hiện thủ tục bàn giao đất cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.

Liên quan đến phản ánh của người dân về giá đền bù thấp, ông Tưởng cho biết, đơn giá đất tái định cư theo quyết định cũ dao động từ 6,1 – 7,3 triệu đồng/m², trong khi giá đền bù đất ở của 41 hộ dân trên 10 triệu đồng/m².