Hà Nội yêu cầu rà soát các dự án chậm tiến độ ảnh hưởng phòng chống lũ

TPO - Hà Nội yêu cầu rà soát, tổng hợp toàn bộ các dự án đê điều, thủy lợi đầu tư dở dang, kéo dài nhiều năm ảnh hưởng tới năng lực phòng, chống lũ, tưới, tiêu thoát nước.

Ngày 31/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp nghe báo cáo về việc rà soát công tác khắc phục hậu quả bão số 11 và công tác giải ngân năm 2025...

Về công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả mưa, lũ sau bão, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu UBND các phường, xã khẩn trương hoàn thành hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường, xã thực hiện.

Một khu vực xã Trung Giã bị ảnh hưởng nặng sau mưa lũ

Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành rà soát, tham mưu UBND TP Hà Nội giải pháp đồng bộ nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước; nâng cấp hệ thống đê điều phục vụ đảm bảo an toàn chống lũ, phục vụ phát triển giao thông, chỉnh trang đô thị; phối hợp với Sở Xây dựng trong triển khai các giải pháp tiêu thoát nước lưu vực sông Nhuệ.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, các công trình phòng, chống thiên tai khẩn cấp, UBND TP yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo tranh thủ thời tiết mùa khô đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, xây dựng kế hoạch chi tiết, cam kết hoàn thành tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025, xác định tiến độ hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công là chỉ tiêu đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2025...

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư các công trình đê điều, thủy lợi thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP, sắp xếp các dự án, công trình theo thứ tự ưu tiên đầu tư, hoàn thành trước ngày 10/11/2025.

Riêng đối với các dự án đầu tư khẩn cấp, dự án có tính chất cấp bách thì khẩn trương tham mưu UBND TP quyết định trước ngày 5/11/2025.

Đồng thời rà soát, tổng hợp toàn bộ các dự án đê điều, thủy lợi đầu tư dở dang, kéo dài nhiều năm ảnh hưởng tới năng lực phòng, chống lũ, tưới, tiêu thoát nước...