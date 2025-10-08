Hàng nghìn hộ dân Sóc Sơn ngập trong biển nước

TPO - Nước sông Cà Lồ đạt đỉnh 8,5 m khiến các vùng trũng thấp tại xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Trung Giã, Thư Lâm bị ngập trong nước. Hiện hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội (Ban chỉ huy) đã lệnh báo động lũ cấp III trên sông Cầu lúc 20h20 ngày 7/10 tại địa phận các xã Trung Giã, Đa Phúc, lệnh báo động lũ cấp III trên sông Cà Lồ vào hồi 1h10 ngày 8/10 tại địa phận các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Ban chỉ huy đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu trên thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động lũ cấp III. Đó là tăng cường tuần tra đê, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư, sẵn sàng xử lý sự cố đê điều ngay từ giờ đầu, bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng ven đê.

Lực lượng chức năng xã Sóc Sơn đi kiểm tra úng ngập tại các khu dân cư. Ảnh: Trịnh Duy.

Thông tin từ UBND xã Sóc Sơn cho biết ảnh hưởng của cơn bão số 11 kết hợp mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến địa bàn xã ngập úng nghiêm trọng. Mực nước sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đã vượt báo động III, đạt 8,47 m - mức cao nhất kể từ đầu mùa mưa lũ. Dự báo nước sông tiếp tục dâng do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn và việc xả lũ từ các hồ chứa trên thượng nguồn.

Ngày 8/10, hơn 1.000 hộ dân tại xã Sóc Sơn trong các khu vực trũng thấp bị ngập, 637 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu tại xã Trung Giã bị cô lập tạm thời, các xã Đa Phúc, Thư Lâm nhiều điểm bị ngập.

Mưa lớn kéo dài khiến hơn 1.000 hộ dân trong các khu vực trũng thấp bị ngập, tập trung ở các thôn ven sông như Dược Hạ, Tân Do - Xóm Chòm, Đồng Lạc, thôn Cả… nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ngập sâu.

Để ứng phó mưa lũ, UBND xã Sóc Sơn đã khẩn trương huy động hơn 100 cán bộ, dân quân, công an, y tế, cán bộ thôn ứng trực 24/24h, sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp. Các điểm ngập úng được xử lý, tiêu thoát nước, hỗ trợ lương thực và nước uống cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Chính quyền cũng bố trí điểm sơ tán tạm thời, chuẩn bị vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân trong trường hợp mưa lũ tiếp diễn.

Chính quyền xã Thư Lâm di dời người dân khỏi khu vực nguy cơ ngập úng. Ảnh: Hồng Sinh.

Tại xã Trung Giã, mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ngõ xóm bị ngập cục bộ. Toàn xã có 637 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu bị cô lập tạm thời. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức hỗ trợ, vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời khơi thông dòng chảy, chăng dây cảnh báo, đặt biển báo tại các vị trí ngập sâu để bảo đảm an toàn giao thông.

Tại xã Thư Lâm, đại diện UBND xã cho biết đến trưa 8/10, xã đã tổ chức di dời 339 người dân tại thôn Kim Tiên đến nơi an toàn. Công tác tiêu úng được triển khai đồng bộ. Hệ thống trạm bơm Mạnh Tâm, 19/5 hoạt động liên tục 24/24h, bảo đảm tiêu thoát nước nhanh cho các khu vực trũng.

Tại xã Đa Phúc, gần 1.000 người gồm lực lượng xung kích xã, lực lượng canh gác đê, dân quân tự vệ và các hộ dân đã trực tiếp tham gia, phát huy tinh thần “bốn tại chỗ” để xử lý các sự cố về đê, bảo đảm an toàn cho người dân. Đến nay, xã đã di dời 500 hộ dân với 2.100 nhân khẩu, tập trung tại các thôn ven sông như Lương Phúc, Cẩm Hà, Ngô Đạo, Kim Thượng…

Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga cho biết xã đã yêu cầu các lực lượng tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mực nước, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì thường xuyên, giúp người dân nắm chắc diễn biến thời tiết, chủ động bảo vệ người và tài sản.