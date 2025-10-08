Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập

TPO - Theo thống kê, mưa lũ tại Thái Nguyên đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương, 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều xã phường, điểm dân cư bị ngập sâu và cô lập, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đêm ngày 6/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, gây thiệt hại nặng về người, tài sản của nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương, 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều xã phường, điểm dân cư bị ngập sâu và cô lập, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên đến trưa ngày 8/10 vẫn đang ngập sâu

Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Thủ tướng yêu cầu rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm; đồng thời, triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân vùng lũ tại Thái Nguyên

Nhiều khu vực bị ngập sâu

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/10 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400m. Đặc biệt, tại Thái Nguyên mưa lớn đã khiến mực nước sông Cầu dâng cao, xuất hiện lũ đặc biệt lớn. Tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên), lũ đạt đỉnh 29,90m lúc 3h ngày 8/10, trên mức lịch sử năm 2024 (28,8m).

Theo Đài khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, đến trưa nay (8/10), mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy lúc 14h là 29,41m (báo động 3: 27,00m), Chã là 1,25m (báo động 3: 10,0m). Dự báo, trong 12h tới, mực nước sông Cầu xuống chậm, vẫn trên báo động 3.

Các lực lượng được huy động để hỗ trợ đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn

Nhiều xã phường, điểm dân cư bị cô lập như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh, Chợ Mới, phường Phan Đình Phùng, phường Gia Sàng, phường Tích Lương, phường Linh Sơn, phường Quan Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến,Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thụy, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình...

Người dân tổ chức các bếp ăn tập thể để hỗ trợ cho bà con đang bị ngập lụt, chia cắt.

Tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên… cùng nhiều xe ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên đang ngập sâu

Bên cạnh lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn nhiều tổ chức, cá nhân cũng đứng ra nấu cơm, tiếp tế cho bà con vùng lũ. Ví như, trong 2 ngày gần đây, Câu lạc bộ Nhân ái (khu vực TP. Thái Nguyên cũ) và người dân thiện nguyện đã nấu được 900 suất ăn/ngày chuyển đến bà con ở các khu vực bị chia cắt. Dự kiến trong ngày hôm nay 8/10, số lượng suất ăn tăng lên mức khoảng 3 - 4.000 suất.