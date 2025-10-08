Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đêm ngày 6/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, gây thiệt hại nặng về người, tài sản của nhân dân.
Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương, 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều xã phường, điểm dân cư bị ngập sâu và cô lập, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.
Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn.
Thủ tướng yêu cầu rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm; đồng thời, triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.
Nhiều khu vực bị ngập sâu
Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/10 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400m. Đặc biệt, tại Thái Nguyên mưa lớn đã khiến mực nước sông Cầu dâng cao, xuất hiện lũ đặc biệt lớn. Tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên), lũ đạt đỉnh 29,90m lúc 3h ngày 8/10, trên mức lịch sử năm 2024 (28,8m).
Theo Đài khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, đến trưa nay (8/10), mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy lúc 14h là 29,41m (báo động 3: 27,00m), Chã là 1,25m (báo động 3: 10,0m). Dự báo, trong 12h tới, mực nước sông Cầu xuống chậm, vẫn trên báo động 3.
Nhiều xã phường, điểm dân cư bị cô lập như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh, Chợ Mới, phường Phan Đình Phùng, phường Gia Sàng, phường Tích Lương, phường Linh Sơn, phường Quan Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Lam Vỹ, Dân Tiến,Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thụy, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình...
Tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên… cùng nhiều xe ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân.
Bên cạnh lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn nhiều tổ chức, cá nhân cũng đứng ra nấu cơm, tiếp tế cho bà con vùng lũ. Ví như, trong 2 ngày gần đây, Câu lạc bộ Nhân ái (khu vực TP. Thái Nguyên cũ) và người dân thiện nguyện đã nấu được 900 suất ăn/ngày chuyển đến bà con ở các khu vực bị chia cắt. Dự kiến trong ngày hôm nay 8/10, số lượng suất ăn tăng lên mức khoảng 3 - 4.000 suất.
Ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TT về việc hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên được hỗ trợ 50 tỷ đồng.