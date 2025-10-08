Người phụ nữ mất tích khi ra khe suối lúc lũ đổ về

TPO - Trong lúc ra bờ suối khi lũ về, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị dòng nước lũ cuốn mất tích. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm người gặp nạn.

Ngày 8/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đang phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm tung tích người phụ nữ bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích người phụ nữ bị lũ cuốn trôi mất tích. Ảnh: M.Tâm

Người gặp nạn được xác định là bà Trương Thị D. (SN 1966, trú thôn Chum, xã Thiết Ống).

Tối hai hôm trước (6/10), mưa lớn khiến nước lũ đổ về mạnh, lúc này bà D. ra khu vực khe suối gần nhà chằng buộc các cây luồng vì sợ lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, khi ra đến khu vực suối, bà D. không may bị dòng nước chảy mạnh cuốn mất tích.

Theo lãnh đạo địa phương, các lực lượng và phương tiện được huy động tìm kiếm song chưa có kết quả. Khu vực nạn nhân gặp nạn nằm giữa 2 nhà máy thủy điện, nước lũ chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.