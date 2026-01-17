Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Ô nhiễm nặng vì bãi rác quá tải ở Gia Lai

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bãi chôn lấp rác thải thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai quá tải, gây mùi hôi thối, nước bẩn chảy ra môi trường xung quanh khiến người dân vô cùng lo lắng, bức xúc.

Được biết, bãi chôn lấp chất thải rắn trên được đưa vào vận hành từ năm 2016. Qua nhiều năm sử dụng, các ô chôn lấp cơ bản đã đầy. Bởi vậy, năm 2024, UBND thị xã Hoài Nhơn (cũ) đầu tư, nâng cấp bờ bao ô chôn lấp B để duy trì việc chôn lấp rác trong thời gian khoảng 8 tháng (từ tháng 8/2024). Hiện thời gian sử dụng đến nay đã vượt kế hoạch, trong khi lượng rác thải phát sinh ngày càng tăng, vượt quá công suất chứa.

tien-phong-6872.png
Bãi rác ùn ứ, quá tải.

Theo thống kê, bãi rác tiếp nhận khoảng 80 tấn rác sinh hoạt từ nhiều địa phương, khu vực lân cận. Trong khi đó, trạm xử lý nước rỉ rác đã ngừng hoạt động trước thời điểm bàn giao cho phường Bồng Sơn quản lý, khiến nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng hiện hữu, nhất là trong điều kiện mưa nhiều.

Mùi hôi thối bốc lên thường xuyên, đặc biệt nồng nặc vào những ngày nắng nóng, khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Ông L.V.Q. (50 tuổi, trú khu phố Thiết Đính Nam) cho biết, nước rỉ rác còn chảy ra môi trường xung quanh, đặc biệt là khu vực ruộng lúa phía dưới, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

4.png
5.png﻿
tien-phong.png﻿
Bãi rác mỗi ngày một đầy gây ô nhiễm môi trường.

Ông Q. cùng người dân nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác hiện đại để xử lý triệt để rác tại nguồn, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm kéo dài như hiện nay.

Ông Nguyễn Ái Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, cho biết: Sau khi sáp nhập, theo chủ trương của UBND tỉnh, UBND phường Bồng Sơn có trách nhiệm vận hành, tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt từ 7 phường mới, tương ứng phạm vi thu gom của toàn thị xã Hoài Nhơn trước đây.

Ông Việt cho hay, việc đầu tư nâng cấp, nâng bờ bao ô chôn lấp chỉ mang tính cấp bách, tạm thời. Việc này trước mắt nhằm đảm bảo tiếp nhận rác thải sinh hoạt trước mắt. Giải pháp này không thể xử lý triệt để nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Để giải quyết triệt để tình trạng trên, địa phương đang tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải với công nghệ hiện đại.

Tiền Lê
#Gia Lai #bãi rác #xử lý rác #ô nhiễm môi trường #nước rỉ rác #đô thị #phường Bồng Sơn #nhà máy xử lý rác

Xem thêm

Cùng chuyên mục