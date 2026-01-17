Ô nhiễm nặng vì bãi rác quá tải ở Gia Lai

Được biết, bãi chôn lấp chất thải rắn trên được đưa vào vận hành từ năm 2016. Qua nhiều năm sử dụng, các ô chôn lấp cơ bản đã đầy. Bởi vậy, năm 2024, UBND thị xã Hoài Nhơn (cũ) đầu tư, nâng cấp bờ bao ô chôn lấp B để duy trì việc chôn lấp rác trong thời gian khoảng 8 tháng (từ tháng 8/2024). Hiện thời gian sử dụng đến nay đã vượt kế hoạch, trong khi lượng rác thải phát sinh ngày càng tăng, vượt quá công suất chứa.

Bãi rác ùn ứ, quá tải.

Theo thống kê, bãi rác tiếp nhận khoảng 80 tấn rác sinh hoạt từ nhiều địa phương, khu vực lân cận. Trong khi đó, trạm xử lý nước rỉ rác đã ngừng hoạt động trước thời điểm bàn giao cho phường Bồng Sơn quản lý, khiến nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng hiện hữu, nhất là trong điều kiện mưa nhiều.

Mùi hôi thối bốc lên thường xuyên, đặc biệt nồng nặc vào những ngày nắng nóng, khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Ông L.V.Q. (50 tuổi, trú khu phố Thiết Đính Nam) cho biết, nước rỉ rác còn chảy ra môi trường xung quanh, đặc biệt là khu vực ruộng lúa phía dưới, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

﻿ ﻿ Bãi rác mỗi ngày một đầy gây ô nhiễm môi trường.

Ông Q. cùng người dân nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác hiện đại để xử lý triệt để rác tại nguồn, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm kéo dài như hiện nay.

Ông Nguyễn Ái Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, cho biết: Sau khi sáp nhập, theo chủ trương của UBND tỉnh, UBND phường Bồng Sơn có trách nhiệm vận hành, tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt từ 7 phường mới, tương ứng phạm vi thu gom của toàn thị xã Hoài Nhơn trước đây.

Ông Việt cho hay, việc đầu tư nâng cấp, nâng bờ bao ô chôn lấp chỉ mang tính cấp bách, tạm thời. Việc này trước mắt nhằm đảm bảo tiếp nhận rác thải sinh hoạt trước mắt. Giải pháp này không thể xử lý triệt để nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Để giải quyết triệt để tình trạng trên, địa phương đang tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải với công nghệ hiện đại.