Ẩu đả tại dãy ki-ốt trung tâm Nha Trang : Ai chịu trách nhiệm quản lý?

Ẩu đả ở dãy ki-ốt sát trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 14/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh hai nhóm nam nữ lao vào ẩu đả, la hét, gây náo loạn khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo nội dung clip, thời điểm xảy ra sự việc có khoảng gần 10 người lao vào túm tóc, xé áo, một số người còn dùng khúc gỗ để tấn công đối phương. Hai nhóm vừa ẩu đả vừa la hét, khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập đứng xem.

Dãy ki-ốt nơi xảy ra vụ ẩu đả.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo Công an phường Nha Trang, bà L.T.H.T. (35 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) thuê ki-ốt số 1 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, bà T. xảy ra mâu thuẫn với ông V.Đ.C., người thuê ki-ốt số 2. Đến cuối tháng 10/2025, ông C. chuyển sang thuê ki-ốt số 3. Sau đó, bà T. phát hiện ông C. bày bán mặt hàng trùng với ngành hàng của mình.

Ngày 13/1, anh trai bà T. đã khóa ki-ốt số 3. Tuy nhiên, ông C. cùng một số người đã cắt khóa để đưa hàng hóa vào bên trong. Sau đó, bà T. và mẹ đến chặn cửa ki-ốt, dẫn đến xô xát giữa hai bên.

Các ki-ốt do ai quản lý?

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực sát trụ sở tạm của UBND tỉnh Khánh Hòa trên đường Nguyễn Thị Minh Khai có hàng chục ki-ốt dựng tạm để kinh doanh. Đây được xem là vị trí “đất vàng” của Nha Trang, mỗi ngày có rất đông người dân và du khách qua lại.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các ki-ốt này nằm trong khu đất số 46 Trần Phú - nơi đặt trụ sở tạm của UBND tỉnh. Khu đất được Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh (trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa) ký hợp đồng cho ông Vũ Đình Khoa (trú phường Nha Trang) thuê trong thời hạn 5 năm, kể từ tháng 4/2024. Sau đó, ông Khoa phân lô và cho các hộ kinh doanh khác thuê lại. Sau vụ việc ẩu đả, Trung tâm đã thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh đối với các ki-ốt có liên quan để rà soát, chấn chỉnh.

Các ki-ốt nằm cạnh UBND tỉnh do Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa cho biết hợp đồng ký với ông Khoa có diện tích 250 m², giá thuê 250 triệu đồng/5 năm (chưa bao gồm thuế), mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch và lưu trú.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trung tâm đã mời ông Khoa lên làm việc. Theo trình bày của ông Khoa, các ki-ốt được ông hợp tác kinh doanh chứ không phải cho thuê lại. Ông cho rằng vụ xô xát chỉ là trường hợp cá biệt và cam kết siết chặt công tác quản lý, sắp xếp lại quầy sạp, chấm dứt mâu thuẫn; tăng cường lực lượng bảo vệ nhằm bảo đảm an ninh, mỹ quan đô thị. Ông cũng đề nghị được tiếp tục thực hiện hợp đồng đến hết thời hạn.

Lãnh đạo Trung tâm cho biết hiện đơn vị đang kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Quan điểm của Trung tâm là tạo điều kiện để các ki-ốt tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, nếu tái diễn các vụ việc tương tự, Trung tâm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu ông Khoa chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại với những người liên quan.

Ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh. Tuy nhiên, Văn phòng UBND tỉnh đã yêu cầu Trung tâm mời ông Khoa đến làm việc để làm rõ trách nhiệm và phương án xử lý. “Quan điểm của Văn phòng UBND tỉnh là giải quyết đúng quy định nhưng đồng thời cân nhắc yếu tố thấu tình, đạt lý”, ông Vũ nhấn mạnh.