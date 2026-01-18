Dân khốn khổ với tuyến đường 'đào lên rồi để đó' cả năm ở Nghệ An

TPO - Suốt một năm qua, tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) rơi vào cảnh xuống cấp, nhếch nhác do công trình mương thoát nước thi công dở dang, chậm hoàn trả mặt bằng. Bụi mù mùa nắng, lầy lội mùa mưa, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn rình rập, khiến đời sống người dân bị đảo lộn và nỗi lo tai nạn thường trực.

Tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô dài gần 1km, nối từ ngã tư Đại học Vinh đến ngã ba giao với đường Ngô Thì Nhậm, vốn là trục giao thông quan trọng của phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đầu năm 2025, tuyến đường được đào xới để thi công hệ thống mương thoát nước. Tuy nhiên, sau khi đào xong, công trình rơi vào tình trạng dang dở, mặt đường bị bỏ lại ngổn ngang đất đá, hố sâu, không được hoàn trả theo hiện trạng ban đầu.

Đường Phượng Hoàng Trung Đô thi công dở dang suốt gần 1 năm.

Theo ghi nhận, nhiều đoạn mặt đường bị đào nham nhở, chênh cao thấp. Đất đá, vật liệu xây dựng chất đống ven đường, chiếm dụng lòng, lề đường, gây cản trở giao thông.

Người dân cho biết, tình trạng này kéo dài suốt nhiều tháng qua. Vào mùa nắng, mỗi khi có xe cộ qua lại, cả tuyến đường chìm trong bụi mù. Bụi đất bay lên mịt mù, phủ kín mặt đường, tràn vào nhà dân hai bên.

“Chỉ cần một chiếc xe chạy qua là bụi bốc lên dày đặc. Nhà ven đường lúc nào cũng phải đóng cửa, lau dọn liên tục. Trẻ con, người già ho suốt ngày”, một người dân sống ven tuyến đường, bức xúc.

Việc thi công dở dang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Không chỉ bụi bẩn, mùa mưa đến, tuyến đường lại biến thành “bãi bùn”. Do mặt đường bị đào xới, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, nước mưa thoát chậm, nhiều đoạn trũng thấp bị ngập. Bùn đất nhão nhoẹt, trơn trượt khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Phương tiện lưu thông phải né tránh từng đoạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đáng lo ngại hơn, vào ban đêm, tuyến đường càng trở nên nguy hiểm. Mặt đường gồ ghề, nhiều đoạn không có rào chắn, biển cảnh báo hay đèn tín hiệu đầy đủ, trong khi hệ thống chiếu sáng hạn chế.

Trên trục đường Phượng Hoàng Trung Đô còn có Trường Tiểu học Trung Đô và Trường THCS Trung Đô. Mỗi ngày, vào các khung giờ cao điểm, lượng học sinh, phụ huynh đưa đón con em và người dân lưu thông rất đông. Trong khi đó, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, bụi bẩn vào mùa nắng, lầy lội vào mùa mưa, khiến việc đi lại của phụ huynh và học sinh thêm cực hình.

Đất, vật liệu thi công ngổn ngang giữa lòng đường.

Một lãnh đạo UBND phường Trường Vinh cho biết, sau khi thực hiện chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh đã bàn giao cho phường làm chủ đầu tư một số công trình, trong đó có dự án tại tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô. Mới đây, phường mới hoàn tất việc thành lập ban quản lý dự án.

“Hiện nay, các đơn vị đang trong thời gian chuyển giao hồ sơ sau khi thành lập và công bố Ban Quản lý dự án phường. Riêng tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô, đơn vị thi công đã hoàn thành việc rải đá và đang chờ lu lèn. Do mật độ người dân và phương tiện lưu thông hằng ngày rất lớn, việc thi công phải tranh thủ vào các ngày nghỉ để bảo đảm an toàn. Dự kiến, mặt bằng tuyến đường Phượng Hoàng Trung Đô sẽ được hoàn trả trước Tết Nguyên đán 2026”, lãnh đạo phường Trường Vinh cho hay.

Tuyến đường có lượng người và phương tiện lưu thông lớn.

Người dân địa phương mong muốn đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt bằng, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống. Bởi hơn ai hết, họ là những người đang ngày ngày phải “sống chung” với bụi, bùn và nỗi lo tai nạn trên chính con đường trước cửa nhà mình.