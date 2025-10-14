Công an vào cuộc vụ nhóm người ẩu đả giữa đường trên quốc lộ ở Lâm Đồng

TPO - Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đang mời 2 nhóm người trong vụ ẩu đả trên quốc lộ 28 sau va chạm ô tô lên làm việc.

Chiều 14/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Nam Thuần - Chủ tịch UBND xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Công an xã này đang mời 2 nhóm người trong vụ ẩu đả trên quốc lộ 28, ảnh hưởng đến an toàn giao thông lên làm việc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện video được camera hành trình ghi lại cảnh ẩu đả giữa hai nhóm người (khoảng 7 người) sau khi 2 xe ô tô va chạm nhau.

Camera hành trình ghi lại xe

Theo lời kể của người đăng tải video (cũng là chủ xe bị tông), khi xe ô tô của anh đang di chuyển trên quốc lộ 28 (đoạn qua xã Tà Đùng đi về xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng) thì bị một chiếc xe bán tải mang biển số 29B 632.74 đi sai làn đường tông vào.

Sau khi xảy ra va chạm, xe bán tải nói trên không dừng lại giải quyết mà bỏ chạy nên xe anh phải quay đầu đuổi theo. Khi bắt kịp và xuống xe để nói chuyện, anh bị nhóm người trên xe bán tải lao vào đánh hội đồng.

Ông Trần Nam Thuần cho biết thêm, vụ việc trên xảy ra vào ngày 11/10 trên quốc lộ 28. Sau đó, hai bên đã thống nhất về phương án bồi thường, tuy nhiên video va chạm và đánh nhau tiếp tục được đăng tải lên mạng xã hội. Hiện Công an xã Tà Đùng đang mời 2 bên lên làm việc.