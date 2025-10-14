Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công an vào cuộc vụ nhóm người ẩu đả giữa đường trên quốc lộ ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đang mời 2 nhóm người trong vụ ẩu đả trên quốc lộ 28 sau va chạm ô tô lên làm việc.

Chiều 14/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Nam Thuần - Chủ tịch UBND xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Công an xã này đang mời 2 nhóm người trong vụ ẩu đả trên quốc lộ 28, ảnh hưởng đến an toàn giao thông lên làm việc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện video được camera hành trình ghi lại cảnh ẩu đả giữa hai nhóm người (khoảng 7 người) sau khi 2 xe ô tô va chạm nhau.

Camera hành trình ghi lại xe

Theo lời kể của người đăng tải video (cũng là chủ xe bị tông), khi xe ô tô của anh đang di chuyển trên quốc lộ 28 (đoạn qua xã Tà Đùng đi về xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng) thì bị một chiếc xe bán tải mang biển số 29B 632.74 đi sai làn đường tông vào.

Sau khi xảy ra va chạm, xe bán tải nói trên không dừng lại giải quyết mà bỏ chạy nên xe anh phải quay đầu đuổi theo. Khi bắt kịp và xuống xe để nói chuyện, anh bị nhóm người trên xe bán tải lao vào đánh hội đồng.

Ông Trần Nam Thuần cho biết thêm, vụ việc trên xảy ra vào ngày 11/10 trên quốc lộ 28. Sau đó, hai bên đã thống nhất về phương án bồi thường, tuy nhiên video va chạm và đánh nhau tiếp tục được đăng tải lên mạng xã hội. Hiện Công an xã Tà Đùng đang mời 2 bên lên làm việc.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #va chạm xe #ẩu đả #quốc lộ 28 #Công an xã Tà Đùng #tai nạn giao thông #xã Tà Đùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục