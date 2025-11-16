Ẩu đả trong quán ốc đêm, nhiều người bị thương

TPO - Một nhóm khách ngồi nhậu tại quán ốc đêm xảy ra mâu thuẫn khiến hai bên lao vào đánh nhau, dùng ly và chén ném qua lại. Sau đó, nhóm này kéo nhau ra trước quán tiếp tục ẩu đả làm nhiều thực khách hoảng sợ, bỏ chạy khỏi quán.

Ngày 16/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đang làm rõ nguyên nhân vụ nhóm người ẩu đả trước một quán nhậu trên đường Man Thiện.

Clip người dân quay được bên ngoài quán nhậu xảy ra vụ việc.

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 15/11, một nhóm khách ngồi nhậu tại quán ốc đêm xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại khiến hai bên lao vào đánh nhau, dùng ly và chén ném qua lại. Sau đó, nhóm này kéo nhau ra trước quán tiếp tục ẩu đả làm Nhiều thực khách hoảng sợ, bỏ chạy khỏi quán. Vụ việc khiến khoảng ba người bị thương. Người dân sống gần hiện trường cho biết họ nghe nhiều tiếng la hét, tiếng ly vỡ.

Lực lượng chức năng có mặt để giải quyết vụ việc.

Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú nhanh chóng có mặt, đưa một số người liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc một người sang bàn bên mời uống bia nhưng bị từ chối, dẫn đến cãi vã rồi xô xát. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.