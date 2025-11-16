Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Ẩu đả trong quán ốc đêm, nhiều người bị thương

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nhóm khách ngồi nhậu tại quán ốc đêm xảy ra mâu thuẫn khiến hai bên lao vào đánh nhau, dùng ly và chén ném qua lại. Sau đó, nhóm này kéo nhau ra trước quán tiếp tục ẩu đả làm nhiều thực khách hoảng sợ, bỏ chạy khỏi quán.

Ngày 16/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đang làm rõ nguyên nhân vụ nhóm người ẩu đả trước một quán nhậu trên đường Man Thiện.

Clip người dân quay được bên ngoài quán nhậu xảy ra vụ việc.

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 15/11, một nhóm khách ngồi nhậu tại quán ốc đêm xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại khiến hai bên lao vào đánh nhau, dùng ly và chén ném qua lại. Sau đó, nhóm này kéo nhau ra trước quán tiếp tục ẩu đả làm Nhiều thực khách hoảng sợ, bỏ chạy khỏi quán. Vụ việc khiến khoảng ba người bị thương. Người dân sống gần hiện trường cho biết họ nghe nhiều tiếng la hét, tiếng ly vỡ.

nhau1.png
nhau.png
Lực lượng chức năng có mặt để giải quyết vụ việc.

Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú nhanh chóng có mặt, đưa một số người liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc một người sang bàn bên mời uống bia nhưng bị từ chối, dẫn đến cãi vã rồi xô xát. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
#quán ốc #TPHCM #ẩu đả #bạo lực #công an #tranh chấp #bạo loạn #Tăng Nhơn Phú #đánh nhậu #gây rối trật tự

Xem thêm

Cùng chuyên mục