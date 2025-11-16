Clip: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt trong khu chung cư

TPO - Chiếc xe 5 chỗ bất ngờ phát hỏa từ khu vực capo và chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng lên bao trùm toàn bộ xe. Do ngọn lửa cháy mạnh nên lan sang phần đuôi của ôtô 7 chỗ đậu gần đó.

Trưa 16/11, một ô tô 5 chỗ đang đỗ trong khuôn viên chung cư Hoàng Anh River View (phường An Khánh, TPHCM) bất ngờ bốc cháy, làm hư hỏng thêm một xe 7 chỗ đậu phía trước.

Clip ô tô bị cháy.

Theo đó, gần 11 giờ, chiếc Nissan 5 chỗ bất ngờ phát hỏa từ khu vực capo. Phát hiện khói lửa, cư dân tri hô và ban quản lý mang bình chữa cháy mini ứng cứu nhưng không hiệu quả.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng lên mạnh, bao trùm toàn bộ xe và cháy xém phần đuôi của ôtô 7 chỗ đậu gần đó.

Chị Lan, cư dân sống tại chung cư, cho biết chiếc xe “bốc cháy rất nhanh, lửa lan chỉ trong vài phút”.

Ô tô bốc cháy tại sân chung cư.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH điều xe chuyên dụng cùng gần chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa triển khai vòi rồng dập tắt đám cháy sau khoảng 5 phút.

Vụ cháy khiến ôtô 5 chỗ bị thiêu rụi, kính chắn gió và cửa sổ vỡ hoàn toàn; xe 7 chỗ hư hỏng phần đuôi.

Ô tô hư hỏng nặng sau vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, chủ xe 5 chỗ là tài xế công nghệ, đậu xe tại đây để về nhà nghỉ ngơi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.