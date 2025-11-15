Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cháy căn hộ chung cư, hàng trăm người tháo chạy

Nguyễn Dũng
TPO - Phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12, người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

Theo đó, khoảng gần 15 giờ ngày 15/11, cư dân sống tại chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông, TP.HCM) phát hiện khói và lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12.

Clip vụ cháy.

Nhiều người lập tức tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận, hỗ trợ dập lửa và báo cho ban quản lý tòa nhà.

chay21.png
Căn hộ tầng 12 bốc cháy.

Ngay sau đó, hệ thống loa nội bộ của chung cư phát thông báo hướng dẫn cư dân di chuyển theo thang bộ xuống khu vực an toàn. Vụ việc đồng thời được trình báo cơ quan chức năng.

chay82.png
Người dân di chuyển ra ngoài bằng cầu thang bộ.

Tại hiện trường, người dân trong chung cư nhanh chóng di chuyển tới thang bộ để chạy thoát ra ngoài. Phía bên ngoài, người dân, bảo vệ, công an dùng vòi phun lên căn hộ nhưng vòi nước không tiếp cận được. Tiếp đó, họ bắc thang để nâng độ cao vòi phun nước...

chayq8.png
Người dân tiếp cận dập cháy từ bên ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận từ nhiều hướng, sử dụng xe thang để xử lý đám cháy. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, không để lan sang các hộ lân cận.

chay24.jpg
z7226960962193-d0964a6f3599bb3eb692807cc497cc04.jpg
Lực lượng chữa cháy có mặt và dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#chung cư #cháy nhà #Dream Home Palace #cứu hỏa #đám cháy #TP.HCM #an toàn

