Gần 3.200 người tham gia diễn tập chữa cháy tại chung cư

TPO - Ngày 14/11, tại khu chung cư cao tầng Glory Heights, gần 3.200 người và gần 100 phương tiện chuyên dụng đã tham gia buổi diễn tập phương án chữa cháy - cứu nạn cứu hộ quy mô lớn cấp UBND TPHCM. Đây là đợt diễn tập có quy mô lớn nhất tại TPHCM trong năm 2025, huy động đồng bộ nhiều lực lượng chuyên nghiệp và tại chỗ.

Cháy nhiều điểm cùng lúc

Theo tình huống giả định, hai điểm cháy bùng phát cùng thời điểm tại 5 tòa nhà thuộc khu Glory Heights. Điểm cháy thứ nhất là tầng hầm giữ xe, xuất phát từ xe máy rò rỉ xăng gặp chập điện ắc quy, lan nhanh sang các phương tiện khác, tạo khói, khí độc lan theo giếng kỹ thuật lên các tầng.

Điểm cháy thứ hai là tại căn hộ GH6-123 (tầng 7). Chủ nhà đang nấu ăn bỏ chạy, quên tắt bếp và khóa van gas khiến lửa bén vào vật dụng dễ cháy, thiêu rụi toàn bộ căn hộ 80m2, khói lan kín hành lang và các tầng trên.

Khói dày khiến 25 người tại tầng 7 và 8 bị mắc kẹt trong căn hộ.

Cùng thời điểm, khi hàng nghìn cư dân tìm cách thoát nạn, một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Đại lộ Rodeo, làm 4 người mắc kẹt trong ô tô, buộc lực lượng phải triển khai cứu hộ song song.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triển khai cứu nạn - cứu hộ

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy cơ sở và công an phường đã nhanh chóng tổ chức di tản hàng ngàn cư dân khỏi khu vực nguy hiểm, đưa người bị ngạt khói đến điểm sơ cứu.

Gần 100 phương tiện được điều động, gồm xe chữa cháy, xe thang, robot chữa cháy, thiết bị phá dỡ, cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích. Các mũi chữa cháy, cứu nạn được thiết lập đồng thời tại nhiều hướng, tập trung tiếp cận hiện trường, đưa người mắc kẹt xuống đất an toàn và chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

Công tác phối hợp giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng chuyên nghiệp được đánh giá nhịp nhàng, đảm bảo yêu cầu đề ra đối với ứng phó sự cố tại công trình cao tầng.

Chỉ đạo tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TPHCM - nhấn mạnh nguy cơ cháy nổ tại các khu đô thị lớn luôn hiện hữu và ngày càng phức tạp: “Nếu không chuẩn bị đầy đủ phương án, lực lượng và kỹ năng ứng cứu, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Buổi diễn tập nhằm đánh giá toàn diện năng lực chữa cháy tại chỗ, đồng thời kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên nghiệp trong điều kiện cháy đa điểm và nhiều tình huống phát sinh.

Thiếu tướng Hưởng yêu cầu tiếp tục rà soát hệ thống cấp nước, lối tiếp cận xe thang, cửa chống cháy, hệ thống báo cháy, hút khói, tăng áp, cũng như xử lý triệt để các “điểm nghẽn” trong chỉ huy điều hành.

Cư dân được yêu cầu di tản khi có cháy.

Cùng lúc diễn ra vụ tai nạn ô tô.

Lực lượng PCCC&CHCN có mặt làm nhiệm vụ.

Chú nghiệp vụ xuất hiện vào cuộc tìm kiếm người bị nạn.

Đông đảo người dân xem diễn tập, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân và gia đình khi có cháy nổ xảy ra.

Công an TPHCM đề nghị Ban quản lý khu đô thị và lực lượng PCCC cơ sở tổ chức diễn tập định kỳ, kiểm tra hệ thống phòng cháy tại các khu vực nguy cơ cao. Cư dân được yêu cầu nắm vững kỹ năng thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy và bình tĩnh ứng phó khi sự cố xảy ra.