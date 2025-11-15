Nghi án người phụ nữ bị hàng xóm sát hại cướp vàng

TPO - Ngày 15/11, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến bà L.H.Q (hơn 60 tuổi) tử vong tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc. Sau khi khoanh vùng đối tượng, lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 nghi phạm là vợ chồng ông S. (khoảng 70 tuổi, hàng xóm nạn nhân).

Theo nguồn tin của phóng viên, sau quá trình đấu tranh, ông S. đã bước đầu thừa nhận hành vi sát hại bà Q. để cướp tài sản. Động cơ được khai báo là do túng thiếu, nợ nần.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy sáng 14/11, bà Q. ra khu vườn phía sau nhà. Camera an ninh ghi lại hình ảnh ông S. đi theo sau đó. Tại đây, nghi phạm được cho là dùng nhiều loại hung khí và một số vật dụng khác, tấn công khiến nạn nhân.

Sau khi gây án, ông S. lấy đi số vàng bà Q. đeo trên người, gồm một vòng và đôi khuyên tai trị giá gần 30 triệu đồng. Nguồn tin cho biết người vợ của ông S. đã cùng ông mang số vàng này đi tiêu thụ tại một số địa điểm trên địa bàn.

Cơ quan chức năng mặt tại một tiệm vàng trên địa bàn để tìm hiểu.

Sự việc được phát hiện khi con gái nạn nhân về nhà sớm và thấy mẹ nằm bất động trong khu vực vườn. Gia đình lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và trích xuất toàn bộ camera xung quanh để phục vụ điều tra. Từ những chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định hướng điều tra trọng tâm và tiến hành tạm giữ 2 nghi phạm.

Hiện hồ sơ vụ án đang được tiếp tục củng cố. Cơ quan điều tra làm rõ vai trò, động cơ và toàn bộ hành vi phạm tội của hai nghi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.