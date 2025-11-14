Nhóm học sinh THCS xăm trổ hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Dũng
TPO - Do xảy ra mâu thuẫn cá nhân, một nhóm khoảng 5 học sinh THCS trên địa bàn TPHCM đã hẹn nhau tụ tập để “giải quyết mâu thuẫn”.

Ngày 14/11, Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ tụ tập để “giải quyết mâu thuẫn” liên quan đến học sinh.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 13/11, từ tin báo của người dân trên mô hình “SOS an ninh trật tự” và “3 trong 1: Lắng nghe – Tuyên truyền – Hỗ trợ người dân”, tổ công tác phát hiện một nhóm khoảng 5 học sinh đang tụ tập để “giải quyết mâu thuẫn”.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, mời các em về trụ sở làm việc, gồm: Lê Văn H. (SN 2013), Nguyễn Văn T. (SN 2012), Mai Văn V. (SN 2013), Lê Mai C. (SN 2013) và Nguyễn Văn N. (SN 2012).

580520447-122110416993050576-5736132938812744938-n.jpg
581948016-122110416957050576-2043855336413223392-n.jpg
Nhóm học sinh trung học tụ tập để “giải quyết mâu thuẫn” bị mời về phường làm việc. Nhiều em dù còn nhỏ nhưng đã xăm kín hình trên người. Ảnh C.A

Tại Công an phường, các em cho biết đều đang là học sinh THCS; trong đó có hai em đang học lớp 8 tại một trường trên địa bàn. Do xảy ra mâu thuẫn cá nhân nên hẹn nhau gặp để phân thắng thua.

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, hành vi này là do ở tuổi mới lớn, tâm lý bốc đồng, hiếu thắng nên các em thiếu suy nghĩ, dễ bị kích động dẫn đến hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Công an phường đã tuyên truyền, giải thích rõ hành vi sai trái, đồng thời phối hợp với gia đình giáo dục, nhắc nhở. Phụ huynh các em được yêu cầu cam kết quản lý chặt chẽ, không để các em tái phạm.

Nhờ được phát hiện sớm, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, tránh nguy cơ xảy ra hậu quả đáng tiếc và hạn chế phát sinh mâu thuẫn giữa các phụ huynh.

Nguyễn Dũng
#học sinh #mâu thuẫn #TPHCM #công an #xăm hình #bạo lực #Công an phường #giải quyết mâu thuẫn #đánh nhau

