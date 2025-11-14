PHÒNG KHÁM CHUI - BÁC SĨ rởm TUNG HOÀNH Nhân viên thú y giả bác sĩ ngoại

TP - “Tôi tưởng được bác sĩ Hàn Quốc khám, ai ngờ lại là nhân viên… thú y” -chị N.T.H, nạn nhân tại cơ sở AC International (địa chỉ 19 Phan Xích Long, TPHCM), bức xúc nói.

Biến quán cắt tóc, massage thành phòng khám quốc tế

Từ đầu năm đến nay, Công an TPHCM liên tục phát hiện hàng loạt cơ sở thẩm mỹ, phòng khám tự gắn mác “quốc tế”, “chuẩn Hàn”, hoạt động trái phép giữa trung tâm thành phố.

Cơ sở AC International và BK Dong Yang International

Trong đó, điển hình là BK Dong Yang International tại 156 Hoàng Trọng Mậu (phường Tân Hưng), do Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên điều hành. Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, từ tháng 11/2023, Ly và Duyên cùng góp vốn thành lập BK Dong Yang với giấy phép đăng ký hộ kinh doanh, chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ, như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage... Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, cơ sở này bị biến tướng, hoạt động vượt phạm vi cho phép, tự ý tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép. Nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi “bác sĩ”, tư vấn và điều trị cho hàng trăm người dân mỗi ngày, dù không ai có chứng chỉ hành nghề y.

Một thanh niên được thuê đóng giả bác sĩ Hàn Quốc

Nhằm tạo vỏ bọc, nhóm Ly - Duyên thuê ê-kíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân, tung lên mạng hàng loạt video quảng cáo với những dòng chữ như “Dr. Park Joo Hyung - chuyên gia phục hồi cơ xương khớp”, “Điều trị gout - yếu sinh lý - không thuốc, không mổ”. Các clip được lan truyền mạnh trên nền tảng TikTok và Facebook, đánh trúng tâm lý sính ngoại, thích giá rẻ của người dân.

Các tư vấn viên liên tục gọi điện, nhắn tin mời chào, cam kết “điều trị không thuốc, không phẫu thuật, hoàn tiền nếu không khỏi”. Nhiều người cao tuổi và bệnh nhân mãn tính nhẹ dạ đã sập bẫy, bỏ ra số tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Tại cơ sở, các đối tượng bố trí không gian sang trọng như phòng khám quốc tế, có “bác sĩ” tiếp đón và “tư vấn” bằng thuật ngữ y học phức tạp để tạo lòng tin. Sau khi “vẽ bệnh”, khách được mời mua các gói “điều trị công nghệ cao”, thu tiền ngay tại chỗ. “Họ tự xưng là bác sĩ, nói chuyện chuyên nghiệp lắm. Chỉ đến khi công an vào, tôi mới biết người tư vấn cho mình là… nhân viên kỹ thuật của spa,” một khách hàng kể lại.

Trong vòng chưa đầy hai năm (từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2025), BK Dong Yang đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của hàng trăm người dân. Nhiều nạn nhân rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”, bệnh không khỏi, trong khi cơ sở vẫn liên tục chạy quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

“Thần dược” nước cất

Cũng trong thời gian này, một đường dây khác, gồm: Nguyễn Văn Trường (32 tuổi, Đồng Tháp), Võ Văn Đức (28 tuổi, An Giang), Cao Tấn Tú (25 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (32 tuổi), cùng ngụ TPHCM, điều hành, tuyển nhân viên và trực tiếp tham gia tư vấn, điều trị tại cơ sở mang tên AC International, địa chỉ tại 19 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận (cũ). Theo điều tra ban đầu, cơ sở này đăng ký kinh doanh chăm sóc da và mỹ phẩm, nhưng đã lén lút thực hiện các dịch vụ y tế như tiêm truyền, cấy tinh chất, làm trắng, điều trị nám...

Trường chỉ đạo nhân viên đóng vai “bác sĩ”, mặc blouse trắng, dựng không gian phòng khám với máy móc nhập lậu, chạy quảng cáo rầm rộ “chuẩn Hàn Quốc - công nghệ quốc tế”. Khi khách tìm đến, các nhân viên mặc áo blouse trắng, tự xưng “bác sĩ”, “chuyên gia” tư vấn gói điều trị có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Với những người không đủ khả năng chi trả, nhóm này dụ dỗ vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại, thậm chí cử người đến tận nhà thu tiền. Khi xảy ra biến chứng lập tức cắt liên lạc.

“Có người chỉ định chăm sóc da 1 triệu đồng nhưng bị thuyết phục "nâng cấp gói hàng chục triệu để hiệu quả nhanh". Mọi hóa đơn đều chuyển vào tài khoản cá nhân của chủ”, một điều tra viên cho biết.

Theo hồ sơ vụ án, nhóm đặt mua nước cất, pha phẩm màu, dán nhãn thuốc nhập ngoại “trị nám - tái tạo tế bào - tăng cường sinh lực”... rồi tiêm truyền cho khách, quảng cáo có “bác sĩ Hàn Quốc giám sát”. Khi bị phát hiện, toàn bộ các lọ thuốc chỉ là dung dịch sinh lý thông thường. Nhóm này còn thuê người nước ngoài không có chuyên môn đến chụp ảnh, quay video làm ‘bác sĩ’ để quảng cáo trên mạng xã hội.

Công an xác định phần lớn nhân viên của cơ sở trên không có bằng cấp y khoa, trong đó có người chỉ học trung cấp thú y nhưng vẫn trực tiếp tiêm truyền cho khách. Loại “thuốc đặc trị” thực tế chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường, hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh.

Trong 5 tháng hoạt động (từ tháng 2 đến tháng 7/2025), nhóm này đã chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của hàng trăm người, phần lớn là người cao tuổi hoặc bệnh nhân mãn tính, tin vào thông tin quảng cáo “chữa khỏi tận gốc”.