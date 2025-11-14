Đang tập thể dục, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ bị em gái chồng đâm nhiều nhát

TPO - Khi bà Phúc đang tập thể dục đầu hẻm, bà Phụng bất ngờ xuất hiện, cầm dao Thái Lan thủ sẵn trong người và đâm nạn nhân nhiều nhát từ phía sau. Hàng xóm phát hiện, can ngăn, hỗ trợ đưa bà Phúc vào nhà kêu cứu. Cơ quan xác nhận hai người có mối quan họ hàng và đang mâu thuẫn chuyện đất đai.

Ngày 14/11, Công an xã Bà Điểm, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận trình báo và đang xác minh vụ bà Võ Thị Kim Phúc (68 tuổi) bị em chồng dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều.

Hình ảnh bà Phúc bị đâm sau lưng được đưa đi cấp cứu.

Theo trình bày của ông Võ Văn Sệt (chồng nạn nhân), mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa gia đình ông và bà Võ Thị Kim Phụng (48 tuổi, con riêng của cha ông Sệt) bắt nguồn từ tranh chấp quyền sử dụng đất.

Mảnh đất này trước đây được anh em thống nhất giao cho ông Sệt quản lý; trong thời gian ở nhờ, bà Phụng đã tự ý bán một phần và xây nhà trên phần còn lại. Khi ông Sệt bán đất vào tháng 10, bà Phụng kéo đến đòi ông chi trả 50 triệu đồng “tiền xây dựng” nhưng không được chấp nhận.

Gia đình cho biết từ đó bà Phụng liên tục gây rối, chửi bới, xịt sơn lên căn nhà đã bán và đe dọa “đâm, giết” các thành viên trong gia đình. Ông Sệt cho biết nhiều lần trình báo tổ dân phố về vụ việc.

Đến khoảng 18h ngày 11/11, khi bà Phúc đang tập thể dục đầu hẻm, bà Phụng bất ngờ xuất hiện, cầm dao Thái Lan thủ sẵn trong người và đâm nạn nhân nhiều nhát từ phía sau. Hàng xóm phát hiện, can ngăn, hỗ trợ đưa bà Phúc vào nhà. Nạn nhân ngã quỵ do mất máu và được gia đình đưa đến Bệnh viện Hóc Môn cấp cứu.

Tại bệnh viện, bà Phúc được bác sĩ chẩn đoán có nhiều vết thương sâu ở lưng và cánh tay, phải khâu hơn 13 mũi, hiện vẫn choáng, buồn nôn và đang theo dõi nguy cơ tổn thương gân.

Gia đình bày tỏ lo lắng khi được biết sau khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Phụng đã được thả về địa phương. “Chúng tôi lớn tuổi, trong nhà còn cháu nhỏ, rất sợ bà ấy quay lại tấn công”, ông Sệt nói và đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý để đảm bảo an toàn.

Nguồn tin từ Công an xã Bà Điểm xác nhận đang điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.