'Bà trùm' thẩm mỹ Mailisa vừa dính lùm xùm bán kem trộn thế nào?

TPO - Bà Phan Thị Mai - chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa - hôm 11/11 lên tiếng thanh minh về các tin đồn cho rằng sản phẩm của công ty là “kem trộn”, “kém chất lượng”. Ngày 13/11, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bị Bộ Công an kiểm tra tại nhiều tỉnh, thành gây xôn xao dư luận.

Trên trang Facebook Mailisa - trang chính thức của bà Phan Thị Mai, chủ hệ thống Mailisa khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic - dòng mỹ phẩm được Mailisa phân phối - không phải hàng giả, không phải kem trộn, mà được nhập khẩu chính ngạch và kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế.

Bà Phan Thị Mai - chủ hệ thống Mailisa - lên tiếng trên trang cá nhân khi bị "bốc phốt" sản phẩm của mình là hàng giả, kem trộn.

Theo bà Mai, tất cả sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp phép. Mỗi lô sản phẩm nhập khẩu đều được gửi kiểm nghiệm tại các đơn vị uy tín như Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) và Công ty Phân tích - Kiểm nghiệm Việt Tín, đồng thời đối chiếu kết quả từ 2-3 phòng kiểm nghiệm khác nhau để đảm bảo minh bạch.

Về quy trình kiểm nghiệm, quá trình này bao gồm kiểm tra kim loại nặng (Thủy ngân, Chì, Asen…) và vi sinh vật để đảm bảo sản phẩm sạch khuẩn, không chứa nấm mốc hay vi khuẩn gây hại, tuyệt đối an toàn cho mọi loại da - kể cả làn da nhạy cảm trước khi phân phối ra thị trường...

Xe container được cho là chở hàng mỹ phẩm của Mailisa nhập khẩu từ nước ngoài về.

Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt, Mailisa ngay lập tức trả lại lô hàng cho đối tác nước ngoài theo đúng điều khoản hợp đồng, bảo vệ tuyệt đối quyền lợi và sức khỏe của khách hàng cũng như uy tín của thương hiệu Mailisa.

Lời thanh minh của bà Mai xuất hiện trên mạng xã hội hôm 11/11, đến sáng ngày 13/11 hệ thống Mailisa hứng chịu sự chú ý lớn sau khi cơ quan công an tiến hành khám xét nhiều chi nhánh trên toàn quốc và thu giữ tài liệu để phục vụ điều tra.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, thẩm mỹ viện Mailisa nhiều năm qua liên tục bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong hoạt động quảng cáo, cung cấp dịch vụ và sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người khi chưa được cấp phép, hoặc sử dụng người hành nghề nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề.

Thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở Huỳnh Văn Bánh từng bị Sở Y tế TPHCM phạt nặng năm 2022 và 2023.

Cơ quan quản lý nhiều lần cảnh báo tình trạng Mailisa: Quảng cáo các dịch vụ có tính chất y khoa (trị nám, trẻ hóa, laser…) trong khi pháp nhân chỉ đăng ký dịch vụ chăm sóc da không xâm lấn. Sử dụng thiết bị thẩm mỹ xâm lấn mà không có giấy phép phù hợp. Để nhân viên không có chứng chỉ hành nghề thực hiện dịch vụ.

Riêng tại Nghệ An, hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã đề nghị Sở Y tế Nghệ An cung cấp hồ sơ hành nghề của thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132, đường Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, Nghệ An).