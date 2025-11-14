Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Điều bất thường xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa trước khi bị công an khám xét

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong khoảng nửa tháng gần đây, hệ thống Mailisa quyết định giải thể hàng loạt công ty. Thông báo mới nhất cho thấy, hệ thống này chỉ còn 9 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc. Điều bất thường diễn ra sát thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra thương hiệu này.

Theo nhiều thông tin bên lề, ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà chủ Mailisa đã ký quyết định giải thể Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Dịch vụ Mailisa (trụ sở đường Trần Huy Liệu, phường Phú Nhuận, TP.HCM) vào ngày 28/10. Lý do được nêu: “Hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả”.

tp-mailsa11.png
tp-mailsa12.png
tp-mailisa12.png
Chuỗi doanh nghiệp và ngành nghề trong hệ sinh thái Mailisa

Ngay sau đó, ngày 29/10, ông Khánh tiếp tục ký quyết định giải thể Công ty TNHH DVTM Thẩm mỹ viện Mailisa (Phú Quốc, An Giang) với lý do tương tự.

Trên fanpage facebook chính thức của Mailisa với hơn 2,8 triệu người theo dõi hệ thống công bố có 9 chi nhánh trên toàn quốc: 2 chi nhánh tại TPHCM. Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cần Thơ - mỗi nơi 1 chi nhánh.

Điều này trái ngược với thông tin trước đó trên website của doanh nghiệp - nơi quảng cáo có tới 17 chi nhánh và “hiện diện tại tất cả thành phố lớn”.

tp-mailisa24.png
Số chi nhánh còn lại của hệ thống Mailisa. Ảnh chụp màn hình.
581359181-1306444714843018-4590801821179068668-n.jpg
Bảng giới thiệu 17 chi nhánh trước đó của hệ thống Mailisa.

Trên website của doanh nghiệp hệ thống Mailisa quảng bá được thành lập năm 1998, đến nay có hơn 2.000 nhân sự bao gồm bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên tay nghề giỏi, đầy đủ chứng chỉ. Hiện hệ thống Mailisa có 17 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 16 triệu khách hàng.

Ngày 14/11, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại Thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở Huỳnh văn Bánh, TPHCM vẫn hoạt động bình thường. Ngay từ 8h sáng, nhân viên đã có mặt để đón khách, tuy nhiên lượng khách đến tư vấn thăm khám thưa thớt hơn mọi ngày rất nhiều.

mls.jpg
Thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở Huỳnh văn Bánh, TPHCM vẫn hoạt động bình thường vào sáng 14/11.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 13/11, Bộ Công an phối hợp công an các địa phương triển khai khám xét các cơ sở của Thẩm mỹ viện Mailisa. Tại TPHCM, sau nhiều giờ đồng hồ khám xét cơ sở 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, lực lượng công an rời đi với nhiều thùng hồ sơ và nhiều người được mời đến trụ sở làm việc. Lực lượng công an cũng tổ chức khám xét biệt phủ 4.000 m² tại phường Thới An của vợ chồng bà chủ hệ thống Mailisa. Bộ Công an hiện chưa công bố nguyên nhân cụ thể và nội dung vụ việc.

Mailisa và cặp vợ chồng doanh nhân sở hữu hệ thống thẩm mỹ viện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, hồ sơ doanh nghiệp cùng những thông tin liên quan được lật giở gây choáng trong dư luận

Việc giải thể công ty thành viên và thông báo giảm chi nhánh diễn ra chỉ trước và trong khoảng thời gian hệ thống Mailisa bị cơ quan công an kiểm tra khiến dư luận xôn xao.

Nguyễn Dũng
#Mailisa #giải thể #chi nhánh #kiểm tra #doanh nghiệp #thẩm mỹ #hệ thống Mailisa

Xem thêm

Cùng chuyên mục