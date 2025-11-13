Dàn siêu xe trong gara 'triệu đô' được cho là của vợ chồng chủ hệ thống Mailisa

TPO - Trên sàn bóng loáng, hàng dài siêu xe như: Lamborghini vàng và đỏ, Ferrari mui trần, Porsche 911 Turbo S màu xám, Bentley Mulsanne và Flying Spur với thiết kế quý tộc nằm sát nhau là hình ảnh bên trong biệt thự được cho là của Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh, cặp đôi doanh nhân sở hữu chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa nổi tiếng.

Những hình ảnh này được cập nhật trên trang cá nhân "Mailisa Khánh" tức Hoàng Kim Khánh vào sáng 12/11.

Hình ảnh dàn siêu xe đang trưng bày trong gara biệt thự được cho là của vợ chồng thẩm mỹ viện Mailisa cập nhật vào sáng 12/11.

Loạt hình ảnh về gara xe triệu USD này bất ngờ được chia sẻ rộng rãi và ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Không chỉ là một vài chiếc xe sang thường thấy, gara của Mailisa là cả một bộ sưu tập các chiếc xe đẳng cấp, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Khu gara được ốp đá, trang trí bằng hoa văn mạ vàng và hệ thống đèn trần sang trọng, trông không khác gì một showroom siêu xe tại Dubai. Trên sàn bóng loáng, hàng dài siêu xe nằm sát nhau: Lamborghini vàng và đỏ, Ferrari mui trần, Porsche 911 Turbo S màu xám, Bentley Mulsanne và Flying Spur với thiết kế quý tộc.

Những chiếc SUV kích thước lớn như Cadillac Escalade, Lexus LX cũng xếp đầy các dãy, chưa kể dàn mô tô phân khối lớn từ Harley-Davidson, Ducati, MV Agusta đến Can-Am Spyder – mỗi chiếc trị giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Nếu định giá, một chuyên gia về siêu xe cho biết, dàn Lamborghini – Ferrari có thể chạm mốc hàng chục tỷ đồng/chiếc. Bentley dao động 20–35 tỷ. Porsche Turbo S không dưới 14 tỷ. Cộng thêm hàng chục mô tô giá trị lớn, tổng giá trị của dàn xe trong gara có thể lên tới cả trăm tỷ đồng.

Không gian gara còn có khu kỹ thuật mini, tủ dụng cụ, kệ phụ tùng, phòng bảo trì mô tô – cho thấy đây không chỉ là nơi đậu xe mà còn là “phòng trưng bày” được đầu tư kỹ lưỡng.

Ngoài bộ sưu tập siêu xe, vợ chồng doanh nhân thẩm mỹ còn sở hữu biệt phủ có diện tích hàng nghìn m2 tại TP.HCM với nhiều nội thất xa hoa. Vợ chồng doanh nhân này từng khiến mạng xã hội xôn xao khi tổ chức tiệc tân gia linh đình vào năm 2024.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh, cặp đôi doanh nhân đứng sau chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng hoạt động thiện nguyện quy mô lớn. Tuy nhiên, hệ thống kinh doanh này đang trở thành tâm điểm chú ý khi cảnh sát đồng loạt khám xét các cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện này vào ngày 13/11.