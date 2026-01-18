Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm tại một số cơ sở y tế của Khánh Hòa

Lập hồ sơ mời thầu thiếu chặt chẽ

Ngày 18/1, nguồn tin từ Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết: Thanh tra tỉnh này vừa có kết luận thanh tra và chỉ ra hàng loạt vi phạm, hạn chế trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng, mua sắm công tại Sở Y tế Khánh Hòa cùng 5 đơn vị trực thuộc (bao gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, Trung tâm Y tế Ninh Hòa, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa và Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa) trong giai đoạn từ năm 2022 - 2025.

Phần lớn các vi phạm được ghi nhận trong báo cáo thanh tra đều bắt nguồn từ công tác lập hồ sơ mời thầu thiếu chặt chẽ và không tuân thủ quy định pháp luật. Các đơn vị tư vấn được thuê đã đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm cao bất thường, không phù hợp với quy mô và tính chất của các gói thầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có đủ năng lực, vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện Sở Y tế Khánh Hòa và các đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm trong đầu tư xây dựng, mua sắm công. Ảnh: SYTKH.

Điển hình tại dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhân sự phụ trách cây xanh phải có bằng đại học ngành cảnh quan, trong khi công việc chỉ là trồng cỏ và cây lá màu đơn giản. Tương tự, yêu cầu bằng đại học ngành phòng cháy chữa cháy hoặc bảo hộ lao động cho các vị trí chỉ huy trưởng công trình cũng bị coi là quá cao so với quy định pháp luật hiện hành, vốn chỉ đòi hỏi trình độ trung cấp hoặc cao đẳng.

Một vi phạm nguyên tắc cơ bản khác là việc đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, Công ty TNHH Tư vấn, thiết kế, kiểm định Xây dựng N.A.D đã trúng thầu đồng thời ba gói thầu: lập thiết kế - dự toán, quản lý dự án và giám sát trong cùng một dự án. Điều này vi phạm khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu năm 2013 và trách nhiệm này thuộc về Sở Y tế Khánh Hòa, đơn vị tư vấn và các công ty liên quan.

Phát hiện nhiều vi phạm trong đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Ảnh: BVNH.

Trong lĩnh vực mua sắm trang thiết bị y tế, các vi phạm cũng không kém phần nghiêm trọng. Công ty Cổ phần thẩm định giá Việt Tín đã thực hiện chứng thư thẩm định giá không đảm bảo tính khách quan khi chỉ dựa trên một báo giá hoặc giá kê khai trên cổng thông tin mà không ưu tiên giá giao dịch thành công trên thị trường. Điều này dẫn đến giá gói thầu các thiết bị chưa phù hợp với giá thị trường, có nguy cơ gây thiệt hại ngân sách.

Tính sai khối lượng nghiệm thu, thanh toán dư cho nhà thầu

Bên cạnh những hạn chế về thủ tục, quá trình thực hiện các dự án của Sở Y tế Khánh Hòa cùng 5 đơn vị trực thuộc (bao gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, Trung tâm Y tế Ninh Hòa, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa và Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa) cũng bộc lộ nhiều sai sót hệ thống, từ lập dự toán sai giá, tính sai khối lượng cho đến nghiệm thu, thanh toán dư cho nhà thầu.

Gói thầu sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng có nhiều vi phạm.

Tại hầu hết các dự án xây dựng của các đơn vị này, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện vi phạm về dự toán do áp giá vật liệu (gạch, sơn, xi măng, tôn) cao hơn so với thông báo giá của Sở Xây dựng tỉnh tại thời điểm lập dự toán và tổng giá trị sai phạm do dự toán sai tại các dự án lên tới hàng tỷ đồng. Về khối lượng, các đơn vị thi công và chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán cho các hạng mục thiếu khối lượng hoặc không thi công trên thực tế. Chẳng hạn, tại dự án sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đơn vị thi công thiếu 114 van khóa đồng D34, nhưng chủ đầu tư vẫn thanh toán dư hàng chục triệu đồng. Các vi phạm về khối lượng khác của chủ đầu tư và đơn vị thi công bao gồm: lắp đặt thiếu cáp điện, cửa sắt kéo, vách ngăn nhôm kính...

Trong các gói thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm tại các bệnh viện trực thuộc (Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh, Trung tâm Y tế Ninh Hòa, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa), Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện tình trạng vi phạm về nghiệm thu, bàn giao hàng hóa không đúng theo hồ sơ mời thầu và hợp đồng cũng xảy ra phổ biến. Một số mặt hàng hóa chất có hạn sử dụng quá ngắn tại thời điểm giao hàng, không đảm bảo chất lượng, nhưng vẫn được nghiệm thu, thanh toán, gây lãng phí và nguy cơ thất thoát ngân sách.