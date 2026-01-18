Đang nói chuyện với vợ qua điện thoại, bất ngờ méo miệng đột quỵ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Vân Sơn
TPO - Đang trò chuyện qua điện thoại với vợ, người đàn ông trung niên bất ngờ tê yếu nửa người, méo miệng và đứng không vững. Cuộc gọi tưởng chừng bình thường đã trở thành “tín hiệu sinh tử”, giúp bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời và thoát khỏi nguy cơ tàn phế nặng nề do đột quỵ.

Ngày 18/1, BS-CKII Diệp Trọng Khải, Trưởng khoa Nội Thần Kinh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, chỉ trong một buổi sáng, bệnh viện liên tục tiếp nhận ba trường hợp đột quỵ não thể nhồi máu nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Điểm chung của các bệnh nhân là đều có bệnh lý nền phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và béo phì – những yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ.

soc-dien-7381.jpg
Bệnh nhân đột quỵ được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á

Đáng chú ý nhất là trường hợp nam bệnh nhân L.V.T. (45 tuổi, ngụ tại TPHCM). Theo bệnh sử, trong lúc đang nói chuyện điện thoại với vợ, anh T. đột ngột xuất hiện các triệu chứng điển hình của đột quỵ như tê yếu tay trái, nói khó, méo miệng và mất thăng bằng. Nhận thấy bất thường qua giọng nói và phản xạ chậm của chồng, người vợ lập tức gọi người thân hỗ trợ và nhanh chóng trở về nhà đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Nhờ xác định rõ thời điểm khởi phát triệu chứng, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong “thời gian vàng”. Sau khi thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não và chỉ định điều trị tiêu sợi huyết. Sau khi được tiêm thuốc, các triệu chứng thần kinh của người bệnh dần phục hồi, sức khỏe bình phục tốt.

Theo BS Diệp Trọng Khải, mùa lạnh là thời điểm số ca đột quỵ gia tăng do thời tiết làm co mạch, tăng huyết áp và rối loạn tuần hoàn não, đặc biệt ở người có bệnh nền mạn tính. Nhiều trường hợp đột quỵ xảy ra đột ngột khi sinh hoạt bình thường, nói chuyện, ăn uống hoặc vừa ngủ dậy, khiến người bệnh và gia đình dễ chủ quan, chậm trễ đưa đi cấp cứu.

Để phòng ngừa đột quỵ trong mùa lạnh, BS Khải khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu, cổ và ngực khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc ban đêm. Hạn chế tắm khuya, tắm nước lạnh đột ngột. Chế độ ăn uống cần lành mạnh, giảm muối, giảm mỡ, bổ sung vitamin và duy trì vận động nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng. Người có bệnh nền cần tuân thủ điều trị, kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu thường xuyên theo hướng dẫn của bác sĩ.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, khi phát hiện người thân có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, nói ngọng, đau đầu dữ dội hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng điều trị đột quỵ. Việc cấp cứu sớm trong “giờ vàng” không chỉ cứu sống người bệnh mà còn quyết định khả năng hồi phục và chất lượng cuộc sống sau này.

Vân Sơn
