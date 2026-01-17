Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột có khoa xét nghiệm đạt ISO 15189:2022

Ngày 12/1/2026, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) chính thức được cấp chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 cho khoa Xét nghiệm trong lĩnh vực Hóa sinh – Huyết học.

ISO 15189:2022 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho phòng xét nghiệm y tế, tập trung đánh giá toàn diện năng lực kỹ thuật, hiệu quả quản lý chất lượng và mức độ bảo đảm chất lượng ở tất cả các giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm. Việc áp dụng tiêu chuẩn này góp phần bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời và tin cậy, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh.

Để đạt được chứng chỉ ISO 15189:2022, trong thời gian qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xét nghiệm dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị liên quan và sự hỗ trợ chuyên môn từ Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp (AOSC). Khoa Xét nghiệm đã tiến hành rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời chú trọng kiểm soát thiết bị, môi trường xét nghiệm, quản lý rủi ro và nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn mực và thống nhất.

Phòng xét nghiệm của bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đạt chuẩn Quốc tế ISO 15189:2022 lĩnh vực hoá sinh và huyết học

BSCKII. Võ Minh Thành – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ, xét nghiệm y học là một trong những nền tảng quan trọng của hệ thống chăm sóc sức khỏe, cung cấp cơ sở khoa học giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Việc áp dụng ISO 15189:2022 không chỉ giúp giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời gian trả kết quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong việc tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Đại diện Tổ chức công nhận AOSC cũng đánh giá cao những nỗ lực nghiêm túc, bài bản của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022, đồng thời bày tỏ tin tưởng bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống, mang đến các dịch vụ y tế an toàn, chuyên nghiệp và hiện đại cho cộng đồng.

Với kết quả này, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trở thành đơn vị tiên phong tại khu vực Tây Nguyên đạt năng lực xét nghiệm chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 trong lĩnh vực Hóa sinh – Huyết học.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, với nền tảng năng lực và hệ thống quản lý chất lượng được chuẩn hóa theo ISO 15189:2022, Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột còn đóng vai trò là đơn vị thực hành đào tạo trong mô hình kết hợp Viện – Trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực xét nghiệm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chuẩn mực quốc tế.

Việc được công nhận ISO 15189:2022 vừa là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể bệnh viện, vừa đặt ra yêu cầu cải tiến liên tục và đánh giá định kỳ, tạo động lực để Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng và mở rộng áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong thời gian tới.