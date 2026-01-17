Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột có khoa xét nghiệm đạt ISO 15189:2022

P.V

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) là đơn vị tiên phong tại khu vực Tây Nguyên đạt năng lực xét nghiệm chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 trong lĩnh vực Hóa sinh – Huyết học.

Ngày 12/1/2026, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (BUH) chính thức được cấp chứng chỉ công nhận ISO 15189:2022 cho khoa Xét nghiệm trong lĩnh vực Hóa sinh – Huyết học.

ISO 15189:2022 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho phòng xét nghiệm y tế, tập trung đánh giá toàn diện năng lực kỹ thuật, hiệu quả quản lý chất lượng và mức độ bảo đảm chất lượng ở tất cả các giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm. Việc áp dụng tiêu chuẩn này góp phần bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời và tin cậy, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh.

Để đạt được chứng chỉ ISO 15189:2022, trong thời gian qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xét nghiệm dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị liên quan và sự hỗ trợ chuyên môn từ Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp (AOSC). Khoa Xét nghiệm đã tiến hành rà soát, chuẩn hóa toàn bộ quy trình chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời chú trọng kiểm soát thiết bị, môi trường xét nghiệm, quản lý rủi ro và nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự theo hướng chuyên nghiệp, chuẩn mực và thống nhất.

anh-1.jpg
Phòng xét nghiệm của bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đạt chuẩn Quốc tế ISO 15189:2022 lĩnh vực hoá sinh và huyết học

BSCKII. Võ Minh Thành – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ, xét nghiệm y học là một trong những nền tảng quan trọng của hệ thống chăm sóc sức khỏe, cung cấp cơ sở khoa học giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Việc áp dụng ISO 15189:2022 không chỉ giúp giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời gian trả kết quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong việc tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Đại diện Tổ chức công nhận AOSC cũng đánh giá cao những nỗ lực nghiêm túc, bài bản của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022, đồng thời bày tỏ tin tưởng bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống, mang đến các dịch vụ y tế an toàn, chuyên nghiệp và hiện đại cho cộng đồng.

Với kết quả này, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trở thành đơn vị tiên phong tại khu vực Tây Nguyên đạt năng lực xét nghiệm chuẩn quốc tế ISO 15189:2022 trong lĩnh vực Hóa sinh – Huyết học.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, với nền tảng năng lực và hệ thống quản lý chất lượng được chuẩn hóa theo ISO 15189:2022, Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột còn đóng vai trò là đơn vị thực hành đào tạo trong mô hình kết hợp Viện – Trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực xét nghiệm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chuẩn mực quốc tế.

Việc được công nhận ISO 15189:2022 vừa là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể bệnh viện, vừa đặt ra yêu cầu cải tiến liên tục và đánh giá định kỳ, tạo động lực để Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng và mở rộng áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong thời gian tới.

P.V
#Chứng nhận ISO 15189:2022 trong y tế #Nâng cao chất lượng xét nghiệm y học #Tiêu chuẩn quốc tế trong phòng xét nghiệm #Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực xét nghiệm #Tiến bộ trong quản lý chất lượng y tế #Tác động của tiêu chuẩn ISO đến chẩn đoán y học #Chứng nhận quốc tế cho bệnh viện Tây Nguyên #Hỗ trợ liên thông kết quả xét nghiệm #Chiến lược nâng cao dịch vụ y tế hiện đại

Cùng chuyên mục