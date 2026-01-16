Nghiên cứu đầu tư trung tâm xạ trị Proton khoảng 1.200 tỉ đồng tại Hòa Lạc

TPO - GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế vừa chính thức có ý kiến bằng văn bản 7622/BYT-KCB về Chủ trương đầu tư Trung tâm xạ trị Proton tại Hòa Lạc. Chủ đầu tư của dự án là Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỉ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa, Trung tâm có diện tích khoảng 1.000m2 cùng các cơ sở hạ tầng phụ trợ và nếu được chấp thuận đầu tư thời gian thi công sẽ là 3 năm.

Bộ Y tế đánh giá cao việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển ngành y tế, nhất là các công nghệ, dịch vụ kĩ thuật cao của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc chủ động đề xuất đầu tư Trung tâm xạ trị proton. Trong văn bản Bộ Y tế nêu rõ: “Xạ trị Proton hiện nay được xem là phương pháp điều trị ung thư tiên tiến với độ chính xác cao, giúp hạn chế các tác dụng phụ cấp tính và mãn tính. Tuy nhiên, việc đầu tư Trung tâm xạ trị đòi hỏi phải có địa điểm, quỹ đất, cơ sở hạ tầng, nhân lực, vật lực… và quan trọng là phải căn cứ vào nhu cầu điều trị để bảo đảm công suất sử dụng thiết bị và tính bền vững của Trung tâm xạ trị Proton”. Để bảo đảm hiệu quả đầu tư và tránh lãng phí, Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện tiếp tục nghiên cứu ý kiến của các chuyên gia của Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị liên quan trình Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ trương đầu tư Trung tâm xạ trị Proton tại Bệnh viện.

Việc đầu tư Trung tâm xạ trị Proton bằng nguồn vốn tự chủ là bước đi cụ thể hóa của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội không phụ thuộc ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và quan trọng nhất là phù hợp Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hiện nay nhu cầu xạ trị proton tại Việt Nam khá lớn, đặc biệt trong bối cảnh số ca mắc ung thư ngày càng gia tăng. Xạ trị proton được coi là phương pháp điều trị ung thư tiên tiến nhất hiện nay do ít làm tổn thương các mô lành và ít tác dụng phụ, nhất là với người già và trẻ em so với xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính truyền thống. Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan), mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 169.547 ca ung thư mới mắc, trong đó khoảng 60% có chỉ định xạ trị.