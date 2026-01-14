Mô hình mới cải thiện tình trạng vô sinh, hiếm muộn tại Việt Nam

TPO - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Ước tính khoảng 50% số ca mắc nằm ở độ tuổi dưới 30 tuổi.

Tại Việt Nam, tổng tỷ suất sinh (TFR) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,91 con/phụ nữ vào năm 2024 và nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất Đông Nam Á. Đặc biệt, theo báo cáo ước tính mỗi năm có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hoặc hiếm muộn, chiếm khoảng 7,7%.

Các chuyên gia nhận định, vấn đề trên không chỉ là thách thức y khoa hiện đại, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sinh, cản trở sự phát triển dân số bền vững.

Trước bối cảnh đó, dự án “Cộng đồng hạnh phúc” được khởi động với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản, tầm soát sớm và cải thiện khả năng tiếp cận các giải pháp điều trị vô sinh, hiếm muộn an toàn, hiệu quả.

Lễ ký kết dự án “Cộng đồng hạnh phúc” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản.

Đây là sáng kiến hợp tác giữa hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cùng Merck Healthcare Việt Nam. Tại lễ ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng vô sinh, hiếm muộn trong cộng đồng, diễn ra chiều 14/1 các bên thống nhất đồng hành trong việc nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản, mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp y khoa tiên tiến, từ đó góp phần cải thiện cơ hội làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng tại Việt Nam.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, dự án “Nâng cao sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng vô sinh, hiếm muộn trong cộng đồng” là kết quả của quá trình trao đổi, thấu hiểu và thống nhất hành động giữa ba đơn vị. Mục tiêu chung là mang lại những giá trị thiết thực, bền vững cho người dân thông qua một mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Trong mô hình này, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đóng vai trò cung cấp chuyên môn y khoa chuyên sâu và các phác đồ điều trị chuẩn mực; hệ thống Long Châu phát huy lợi thế mạng lưới rộng khắp, tiếp cận người dân một cách thuận tiện, gần gũi; trong khi Merck đồng hành bằng nền tảng khoa học, thuốc và các giải pháp hỗ trợ sinh sản theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự kết nối của ba trụ cột được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận đúng thông tin, đúng thời điểm và đúng giải pháp, qua đó được sàng lọc sớm, tư vấn chính xác và điều trị kịp thời.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên chia sẻ tại lễ ký kết.

Ở góc độ hệ thống phân phối và tiếp cận cộng đồng, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho rằng năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách y tế khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, nhấn mạnh các giải pháp đột phá nhằm nâng cao sức khỏe toàn dân, trong đó có sức khỏe sinh sản và chất lượng dân số. Sau khi nghị quyết được ban hành, nhiều chương trình, hành động cụ thể đang dần được triển khai ở cả trung ương và địa phương. Theo bà Quyên, những sáng kiến hợp tác giữa các đơn vị y tế, doanh nghiệp và tổ chức khoa học chính là cách hiệu quả để hiện thực hóa các chiến lược cấp quốc gia, đưa chính sách đến gần hơn với người dân.