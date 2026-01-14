Triển khai mô hình mới: Đưa bác sĩ bệnh viện trung ương về làm việc tại trạm y tế phường

TPO - Ngày 14/1, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với UBND phường Vĩnh Hưng tổ chức lễ công bố hợp tác toàn diện giữa hai bên. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường gắn kết chuyên môn và phát huy hiệu quả hệ thống y tế từ cơ sở đến tuyến trên, vì mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Toàn cảnh Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – cơ sở Vĩnh Hưng.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh: "Mô hình hợp tác này với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, phục vụ Nhân dân là trên hết và trước hết. Nếu chúng ta có thể mang lại những giá trị thực tế cho người dân trên địa bàn, đó là hành động thiết thực nhất để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhằm mang đến hạnh phúc và sức khỏe cho mọi người”.

Việc hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng mở ra một mô hình mới trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mô hình này không chỉ hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc “tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân,” mà còn thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội trong việc đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần dân hơn.

“Đây chính là một mô hình mới. Tôi rất hi vọng là không chỉ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mà nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sẽ tiếp tục triển khai mô hình này. Mỗi bệnh viện sẽ có thể nhận 3 - 4 trạm y tế và như vậy chúng ta hoàn toàn có thể phủ kín các cơ sở y tế cơ sở” - PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Vĩnh Hưng hoạt động 24/24 giờ với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong khu vực. Cơ sở này được quy hoạch khoa học, với hệ thống phòng khám, phòng xét nghiệm và khu chức năng khép kín, giúp việc tiếp đón, chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị và theo dõi sau khám trở nên thuận tiện, nhanh chóng.

Phòng khám được quy hoạch khoa học với hệ thống gần 30 phòng khám, phòng xét nghiệm và khu chức năng khép kín, đảm bảo quy trình thăm khám thuận tiện, từ tiếp đón, chẩn đoán, xét nghiệm, nội soi, đến lưu trú ban ngày. Các chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng được tổ chức bài bản, đáp ứng đa dạng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu và chuyên sâu cho người dân.

Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt.

Những chuyên khoa trọng điểm tại Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cơ sở Vĩnh Hưng bao gồm: Nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, cùng các dịch vụ cận lâm sàng như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng… góp phần hỗ trợ chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả và an toàn cho người bệnh.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội, cũng bày tỏ lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo TP Hà Nội đã tạo dựng niềm tin vững chắc, tạo cơ hội để bệnh viện tham gia chăm sóc sức khỏe cho người dân thủ đô. Đồng thời, bà cam kết sẽ tăng cường mạng lưới đào tạo cán bộ y tế để phục vụ người dân tốt hơn trong thời gian tới.

Đội ngũ bác sĩ là các giảng viên, chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh viện ĐH Y Hà Nội

Đặc biệt, Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – cơ sở Vĩnh Hưng kế thừa trọn vẹn uy tín chuyên môn, truyền thống đào tạo và giá trị nhân văn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đội ngũ bác sĩ là các giảng viên, chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh viện trung tâm trực tiếp tham gia khám, tư vấn, hội chẩn và điều trị, mang đến cho người bệnh chất lượng chuyên môn đồng nhất giữa các cơ sở.

Các cơ sở của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được kết nối bằng hệ thống công nghệ thông tin y tế (HIS) hiện đại, cho phép liên thông hồ sơ bệnh án, hỗ trợ hội chẩn chuyên môn nhanh chóng, hạn chế lặp lại thủ tục, đồng thời đảm bảo theo dõi liên tục và chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Không gian phòng khám được thiết kế thân thiện, thông thoáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu, an tâm cho người bệnh ngay từ khi bước vào. Quy trình tiếp đón và phục vụ được chuẩn hóa, hướng tới sự chuyên nghiệp, tận tình và lấy người bệnh làm trung tâm.