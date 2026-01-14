Sản phụ sinh bé trai ngay trên xe tuần tra CSGT

TPO - Ngày 14/1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) cao tốc số 4 thuộc Cục CSGT cho biết, khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã hỗ trợ kịp thời một ca sinh hy hữu xảy ra trên xe tuần tra.

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác do thiếu tá Uông Văn Điệp làm tổ trưởng phát hiện ô tô 73A-332.04 dừng khẩn cấp trên đường Hồ Chí Minh, đoạn giao với cao tốc Bùng – Vạn Ninh (Quảng Trị).

Tổ tuần tra bàn giao bé trai cho người nhà tại sảnh bệnh viện.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Sỹ (trú Lệ Thủy, Quảng Trị) đang đưa vợ là chị Nguyễn Thị Khánh Huyền đi sinh thì chị Huyền chuyển dạ mạnh.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, tổ tuần tra lập tức đưa sản phụ lên xe chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên để đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình).

Tuy nhiên, trên đường di chuyển, chị Huyền sinh bé trai ngay trên xe tuần tra với sự hỗ trợ của cán bộ CSGT.

Ngay sau đó, hai mẹ con được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục chăm sóc. Bé trai nặng 3,2 kg, sức khỏe cả hai ổn định. Sự việc nhận được nhiều lời khen ngợi về tinh thần trách nhiệm và hành động nhân văn của lực lượng CSGT.