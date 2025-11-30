Tin mới nhất về kỳ tích ca phẫu thuật giúp thai phụ có tay để đón song sinh

TPO - Sau gần 2 tháng nuôi bàn tay bị đứt lìa vào chân thai phụ mang song thai, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) đã phẫu thuật, nối lại thành công vào tay. Đây là một kỳ tích, ca phẫu thuật chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.

Ngày 30/11, BS.CK2 Võ Thái Trung – Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) cho biết, ê kíp vừa phẫu thuật nối thành công cánh tay bị đứt rời trước đó được tạm cấy ghép vào chân của thai phụ mang song thai.

Trước mong muốn của thai phụ giữ lại bàn tay để chăm sóc hai con sau này, các bác sĩ đưa ra quyết định ghép tạm thời bàn tay vào cẳng chân phải bằng kỹ thuật nối vi phẫu động mạch - tĩnh mạch, nhằm bảo tồn mô da, gân cơ và duy trì tuần hoàn máu cho đến khi có điều kiện nối lại tay.

Cách đây gần 2 tháng, vào ngày 13/9, chị Lê Ngọc Phương (chưa tròn 20 tuổi) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn lao động ở nhà máy. Vùng 1/3 dưới cẳng tay phải của chị bị dập nát, bàn tay đứt lìa hoàn toàn do máy cắt, gãy nát xương trụ và xương quay, tổn thương nặng động mạch. Lúc đó chị Phương đang mang song thai được 23 tuần tuổi.

Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 5 giờ với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, vừa thực hiện nối mạch vừa theo dõi sát thai nhi. Sau mổ, mạch máu lưu thông tốt, các đầu ngón tay của bệnh nhân hồng trở lại, bàn tay được cố định bằng kim Kirschner và che phủ bằng vạt da bụng.

Hình ảnh bàn tay ghép vào chân và bàn tay sau khi nối lại

Bác sĩ Võ Thái Trung chia sẻ, ca phẫu thuật thành công nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều khoa. Ca phẫu thuật chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam với mục đích bảo quản bàn tay của chị Phương nhưng phải giữ an toàn tính mạng cho cô gái cùng hai thai nhi.

Theo bác sĩ Trung, nối lại các phận đứt rời không khó đối với bác sĩ vi phẫu, cả khi người bệnh không may mắn có bệnh nền, mang thai. Nối lại bộ phận đứt rời ngay sau chấn thương nhẹ nhàng và ít tốn công sức và khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều.

“Việc chúng tôi phải cấy ghép bàn tay ở cẳng chân nuôi tạm khi cô gái bị tai nạn và mang song thai 23 tuần có nhiều lý do mà mọi người thắc mắc, hoài nghi, khó hiểu. Đơn giản vì cô gái tha thiết mong chúng tôi giúp để có thể chăm 2 con sắp sinh được tốt hơn. Vì để đảm bảo an toàn cho cả 3 sinh mệnh, trong khi cẳng tay của bệnh nhân mất hoàn toàn một đoạn hơn 15cm, nên không thể nối bàn tay vào đoạn ngắn còn lại của cẳng tay. Nếu nối ngay bàn tay vào đoạn ngắn còn lại của cẳng tay, nó dị hợm và không còn chức năng, cũng không để trang trí được”- bác sĩ Trung nói.

Clip: Bàn tay sau khi phẫu thuật tách ra từ chân đã ghép lại tay thành công, cử động bình thường

Bác sĩ Trung chia sẻ thêm: “Chúng tôi không phải chỉ đáp ứng nguyện vọng của người mẹ là giữ và nối lại một bàn tay, mà xác định sẽ phải tạo ra một đoạn cẳng tay dài hơn 15cm mới hoàn toàn rồi nối bàn tay vào, mà bàn tay không chỉ sống, nó phải cử động và có chức năng thật sự. Khi đưa ra quyết định mà ngay thời điểm đó chúng tôi đã phải tính toán đầy đủ trước để có thể nối ghép lại sau này. Lời hứa phải được thực hiện với trách nhiệm. Chúng tôi đã hoàn thành lời hứa của mình”.

Chị Phương kể, quê ở miền Tây lên TPHCM làm công nhân, khi chia tay bạn trai mới biết có thai. Dù thai kỳ gần ở tháng thứ 6, song chị vẫn đi làm để kiếm tiền trang trải sau khi sinh. Trong lúc đang làm việc, do mệt mỏi, ngủ gục, chị vô tình để cánh tay bị máy dập nát.

Thai phụ cho biết, rất hạnh phúc khi ca phẫu thuật thành công, thỏa mãn ước nguyện có lại cánh tay để sau này được bế hai con. Chị Phương cảm ơn các bác sĩ và mạnh thường quân đã ủng hộ kinh phí. Hiện tại, sức khỏe cả mẹ và hai thai nhi đều ổn định, chờ ngày sinh.